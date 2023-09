Cuatro de cada 10 taxis de Q. Roo deben “jubilarse” por viejos

Alrededor de 7 mil 600 taxis, de las casi 20 mil unidades que existen en Quintana Roo, cuentan una antigüedad superior a 10 años, lo que contraviene a la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo.

Rodrigo Alcázar Urrutia, director del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo), comentó que esto representa al 38 por ciento del padrón con el que recibió la dependencia.

“La Ley de Movilidad, creada durante la administración pasada, al igual que al instituto, pusieron como máximo 10 años el uso de unidades. Sin embargo, yo recibo un padrón donde alrededor del 38 por ciento tiene más de 10 años, esto quiere decir que tenemos un rezago tremendo en el tema de descacharrización en el servicio público”, advirtió.

Reconoció que esta situación representa un problema, porque no se pueden sacar de circulación a todas estas unidades, por lo que el Imoveqroo trabaja en una estrategia, con el objetivo de que, cuando acabe esta administración, no haya ninguna unidad con una antigüedad de una década o más.

“Pero esto tendrá que ser paulatino, porque si hoy quitáramos los vehículos que tienen más de 10 años, nos quedaríamos sin unidades para prestar el servicio”, reconoció.

16 sindicatos de taxis ya solicitaron aumento de tarifas

Acerca de las peticiones de tarifas por parte de los sindicatos de taxistas, Alcázar Urrutia señaló que cada año pueden pedir el incremento, por lo que 16 organizaciones ya mandaron su propuesta al instituto.

“Luego de mandar su propuesta, el Imoveqroo les manda un oficio donde se les pide información técnica y, en ese sentido, ningún sindicato ha dado esa información, la cual nos sirve para poder evaluar y, posteriormente, realizar un estudio para ver la factibilidad (…) El pedir la tarifa no quiere decir que te la van a dar, pues hay muchas cuestiones técnicas que hay que evaluar para que eso suceda”, explicó.

Señaló que los taxistas no pueden, por sí solos, elevar las tarifas y, si lo hacen, tiene que haber una denuncia para sancionarlos.

Sin embargo, hasta el momento, en el Imoveqroo no hay ninguna denuncia contra taxistas por cobrar de más, aunque reconoció que se habla de ello, pero si no se realizan de manera formal, no hay registro y, mucho menos, sanción, comentó el entrevistado.