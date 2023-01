Taxista de Cancún podría ser vinculado a proceso tras extorsionar a Uber

En medio de la polémica por la posible aprobación para que Uber pueda operar en Q. Roo, que se realizará este miércoles, se dio a conocer el caso de un taxista que está siendo vinculado por el delito de extorsión hacia un conductor de esta plataforma de transporte, lo que sucedió en 2019.

La defensa legal de Alexander Contreras, acusado de extorsión simple, acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para pedir se respeten los derechos del acusado, al considerar que es inocente.

David Vázquez, defensor del taxista dio a conocer que el caso está en la Fiscalía General del Estado y se busca vincularlo a proceso por un delito que aseguran no cometió, aunque reconocen que su cliente sí se vio involucrado en una persecución con el chofer de la plataforma.

“Estamos ingresando la queja contra la Sala Especializada en materia oral penal del Tribunal Superior de Justicia, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito, y Juzgado Cuarto de Distrito, así como contra un agente de Ministerio Público, para que se le respeten los derechos, ya que consideramos los han violado”, agregó.

De acuerdo con los hechos, ocurridos en marzo de 2019, una camioneta llegó a un hotel, se estacionó en el sitio de taxistas y abordaron dos personas. El ahora acusado pidió al conductor se identificara, al no hacerlo y arrancar el automóvil, lo siguieron hasta afuera del hotel, suponiendo que era un servicio de Uber y que estaba dando un servicio indebido.

Más adelante, el chofer del automóvil privado interpuso una demanda por extorsión, ya que le solicitaron 50 dólares que él tuvo que pagar. Por su parte, la defensa señala que esto fue mentira y no lo han podido comprobar, e incluso las personas que venían abordo no declararon.

Taxista acusado podría permanecer por lo menos 15 años en prisión

Explicaron que el proceso, en una primera instancia no lo vincularon a proceso ya que no se declaró culpable; en una segunda instancia le revocan la no vinculación al encontrar evidencia y ahora se busca imputar, lo que podría llevarlo a prisión por lo menos 15 años.

Cabe recordar que fue en 2019 cuando la empresa Uber anunció su regreso a Cancún tras poner una pausa, con ello también inició una cacería por parte de los taxistas para impedir que prestaran el servicio.