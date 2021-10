Muere el taxista de Cancún que chocó contra un autobús en la zona hotelera de Cancún, tras sufrir convulsiones mientras conducía.

Personal del Hospital General de Cancún informó que “Don Naím” murió tras el aparatoso accidente ocurrido en el bulevar Kukulcán hoy 16 de octubre.

De acuerdo con los primeros reportes del caso, el accidente ocurrió alrededor de las 12:48 horas de hoy, en el kilómetro 18.2 de la zona hotelera de Cancún, frente al hotel Iberostar.

Ahí, don Naím conducía su taxi con número económico 0401 del sindicato “Andrés Quintana Roo”, cuando de repente sufrió un ataque de convulsiones.

En medio del ataque, el taxista aceleró el vehículo y chocó contra un camión de turismo, hecho por el que se golpeó contra el tablero del taxi.

Personas que pasaban por el lugar trataron de ayudar al señor, pero una mujer llegó al lugar y pidió que no lo movieran.