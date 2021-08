Taxistas de Cancún desaprovechan oportunidad para heredar su placa

Menos de 10% de los 30 mil concesionarios del servicio de transporte público de pasajeros de Quintana Roo, entre ellos los taxistas de Cancún, han aprovechado la posibilidad para designar a un “heredero” de sus placas o concesiones, por lo que ante su muerte, regresarán a manos del Estado.

Así lo informaron los dirigentes de los 27 diferentes sindicatos transportistas que operan en la entidad, añadiendo que esta situación deja en situación de vulnerabilidad a la familia del concesionario en caso de su fallecimiento, pues si no cumple con este requisito no habrá forma de “heredarla”.

Julio César Castilla Zapata, secretario general del Sindicato Único de Choferes de Automóviles de Alquiler (Suchaa), declaró que en Chetumal se registró el primer caso en que un taxista -al que no identificó- que por no designar a su beneficiario, sus parientes no podrán refrendar el derecho de tener la placa.

“Lamentablemente los socios taxistas siguen creyendo que no van a enfrentar una situación de este tipo, y por eso no cumplen con el trámite de sucesión, a pesar de que apenas hace un año el Congreso de Quintana Roo aprobó la reforma a la Ley de Movilidad que nos permite heredar las placas, un derecho que siempre hemos peleado en la historia transportista de la entidad”.

Érika Castillo Acosta, diputada presidenta de la Comisión legislativa de Movilidad de la XVI Legislatura del Congreso del Estado, y promotora de esta reforma de Ley, explicó que incluso en mayo pasado se realizaron modificaciones a la propuesta inicial para agilizar estos procesos, como el no necesitar la firma de un Notario, además de establecer como “indefinida” la fecha límite para cumplir con este requisito, pues en la primera propuesta se había señalado el pasado 14 de mayo como fecha “fatal” para hacerlo.

“Por eso exhortamos a la comunidad transportista a registrar a sus beneficiarios, porque de lo contrario esas placas regresarán a manos del Estado, y no habrá forma de que la familia pueda recuperarla. Que 27 mil socios aún no hayan realizado este trámite es un número demasiado alto, considerando que ya tuvieron un año para hacerlo”.

