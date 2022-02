"Ya son muchos": Taxistas de Carrillo se oponen a la colocación de topes

Taxistas de Carrillo Puerto se oponen a la colocación de reductores de velocidad, presuntamente por provocar daños en sus unidades y porque se han puesto demasiados en la ciudad.

Este viernes 18 de febrero cerca de las 11:30 de la mañana el equipo de tránsito municipal acudió sobre la calle 62 por avenida Santiago Pacheco Cruz en la colonia Juan Bautista Vega para colocar un nuevo tope, ante los constantes incidentes de tránsito que se han registrado por la zona, pero operadores del sindicato Francisco May, expresaron su desacuerdo ante la acción.

Lo anterior se desarrolló, justamente cuando los elementos colocaban el tope, pues un grupo de taxistas que también se encontraba en la zona realizando una acción comenzaron a manifestarse en contra de ello, diciéndole a la autoridad que no era necesario y que no se requería.

“Ya son muchos topes que se colocan en la ciudad, ¿para qué?”, “realmente no se necesita”, “eso daña nuestras unidades, porque a cada rato nos pasamos”, “los taxistas no somos los del problema, no estamos involucrados en tantos accidentes”, “la culpa es de los conductores imprudentes que no respetan los señalamientos”, se escuchó entre el bullicio.