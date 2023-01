Taxistas de Cancún vuelven a plantarse; hoy se resuelve situación de Uber

Cumpliendo con su palabra, cientos de taxistas se congregaron esta mañana de miércoles frente al edificio del Poder Judicial de la Federación a la espera de la resolución del juzgado federal, el cual permitiría la entrada en funciones de Uber en Quintana Roo . Los operadores señalarán que de ser aprobados, habrán bloqueos en distintos puntos de la ciudad.

Alrededor de las 7:00 de la mañana, los pertenecientes al Sindicato de Taxistas y choferes del Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV) de Cancún y de otros municipios del estado se agruparon a las afueras del edificio judicial en la Zona Norte en la espera que se determine si Uber entrará en funciones en la entidad .

De acuerdo con los informes, la sesión, donde se definirá la situación del amparo de los socios de Uber está programada para las 10 u 11 de la mañana de este 11 de enero .

Ante la espera que mil 500 choferes se reúnan en la explanada del Poder Judicial, ubicados sobre la Avenida Andrés Quintana Roo, agentes de la policía municipal se desplegaron en los alrededores y se encuentran preparados en caso de que se presente una trifulca.

De acuerdo con el vocero de los taxistas, hay alrededor de 25 mil operadores manifestándose en todos los municipios, aunque una diferencia del 14 de diciembre del año pasado no se destaca una gran presencia de bloqueos o la misma cantidad de unidades que hubo en ese entonces.

Ezequiel Sagrero Ordoñez, dirigente del Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV) de Quintana Roo, señaló que la manifestación es en todo el estado, agregó que se ha convocado a 19 organizaciones y más de 25 mil concesionarios con la intención de exigir que se respeta la Ley de Movilidad.

“No es que no estemos de acuerdo, el estado tiene una ley y la ley de movilidad contempla las plataformas digitales, no las prohíben, si ustedes se van a la ley, contempla las plataformas, simplemente es el tema que esta plataforma no quiere acatar esta ley” .

“Aquí en Cancún, Didi está trabajando a través del sindicato Andrés Quintana Roo y está acatando la ley del estado. Esta plataforma Uber dice que no es una aplicación de servicio público y que es un acuerdo entre particulares, pero en el momento en que empiezan a cobrar oa lucrar, ya se pasan a un servicio público” .