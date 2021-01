Taxistas se agarran a golpes por la dirigencia de sindicato en Chetumal

Un grupo de inconformes se manifestó en las oficinas del Sindicato Único de Choferes de Automóviles de Alquiler (Suchaa), para exigir que se publique la convocatoria para renovar la dirigencia sindical de los taxistas de la capital del estado.

Se trata del primer conflicto gremial que se registra este 2021 en el Suchaa, y el número 14 en los últimos tres años. Históricamente, la lucha por la dirigencia que controla a los cerca de 2 mil 800 trabajadores del volante del sur incluye encuentros de este tipo.

La manifestación de ayer, que inició de manera pacífica a las nueve de la mañana, se convirtió en unos minutos en una batalla campal donde hubo empujones y hasta golpes, por lo que tuvo que intervenir la Policía de Quintana Roo para calmar los ánimos.

Lo anterior, luego de que el personal encargado de resguardar las instalaciones, ubicadas en la calle Mahatma Ghandi, cerró la puerta de entrada y las rejas del estacionamiento, impidiendo el ingreso de los inconformes.

José Guadalupe Collí Castillo, quien aspira a la dirigencia sindical, exigió la publicación de la convocatoria para elegir al nuevo secretario general de los taxistas en el municipio de Othón P. Blanco.

Las personas que se encontraban dentro del edificio comenzaron a interrumpirlo a gritos; ambos bandos se lanzaban acusaciones. Esto provocó que los ánimos se caldearan y luego se liaran a golpes.

Aunque los agentes policíacos lograron aplacar a los rijosos, los inconformes colocaron en la puerta de la entrada del sindicato letreros y lonas con la leyenda “clausurado”, además de frases donde exigen que no intervenga Sergio Cetina Valle, el aún líder sindical.

En tanto, la actual dirigencia taxista reconoció que si bien desde hace un par de meses venció el período de su administración, achacó el atraso para renovar el liderazgo a la pandemia, ya que se corre el riesgo de un contagio masivo de Covid-19.

Dijeron que hasta que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) no dé la orden, están imposibilitados para realizar las elecciones.