Se 'tambalea' aumento a tarifas de taxis

CANCÚN, Q. Roo.- Los taxistas no cumplen acuerdos como instalar GPS en las unidades, para contar con el aumento de tarifas solicitado hace un mes ante la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), por lo que tambalea la petición que deberá aprobar el Instituto de Movilidad a más tardar el 17 de septiembre.

William Conrado, titular de la Sintra, mencionó que tienen a más tardar seis días para dar la respuesta de un incremento de 30% a la tarifa, por lo que urge también el nombramiento del director del Instituto, ya que es él, quien tiene la última palabra en el tema de la que tienen que dar una respuesta el 17 de septiembre, ya que ese fue el plazo que se acordó.

Hay que definir la situación del incremento y los taxistas ya saben que será la nueva figura, creada con la Ley de Movilidad, la que avalaría el aumento, por lo que ya la Sintra no tendría injerencia en estas alzas que solicitaron, que en el caso de Cancún aumentaría 10.5 pesos.

“Lo voy a decir claramente, ya que hay compromisos que el gremio de taxistas no ha cumplido y ambas partes deben poner de su parte para que los pendientes no quede solo en eso, y aunque el gobierno del estado está en la mejor disposición de atender las demandas, no pueden ser flexibles”, mencionó.

De acuerdo con el Sindicato “Andrés Quintana Roo”, el avance de unidades que ya tienen instalado el GPS es solo de 25%, de poco más de nueve mil autos que prestan el servicio, quedando escasos días para que cumplan con el compromiso.

Aunque se buscó la versión sobre el tema de Rubén Aguilar, representante del Frente Único de Trabajadores del Volante (Futv) este no dio respuesta.

Otros de los factores a considerar es la renovación de parque vehicular ya que hay muchos con más de 10 años de antigüedad y que además están en malas condiciones.

Fue en 2015, cuando incrementó en Cancún, la tarifa de los taxis, sin embargo con los aumentos de los costos de la gasolina que registran una escalada en los precios mes con mes el precio ya no les es costeable.