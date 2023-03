Teatro de Playa del Carmen tendrá "nueva vida"

La rehabilitación del Teatro de la Ciudad es el principal proyecto del Instituto de la Cultura y las Artes de Solidaridad (Imcas) en este año, rumbo al 30 aniversario de la fundación del municipio de Solidaridad.

Jorge Luis Barroto Alfonso, director del Imcas, dio a conocer que durante este primer trimestre ejercerán un presupuesto de alrededor de 23 millones de pesos.

De acuerdo con el funcionario, desde 2017 el recinto teatral no se le brinda un mantenimiento profundo.

“Según los historiales el último mantenimiento le dieron en 2017, muchísimo tiempo antes. Después no se generaron mantenimientos preventivos, no se generaron mantenimientos generales por eso cuando llegamos no lo encontramos deplorable, pero sí descuido”, expresó Barroto Alfonso.