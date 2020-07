Teatro en línea representa un reto para Odin Dupeyron

Cancún.- Otro actor que se suma a las presentaciones en línea es Odin Dupeyron, quien llevará a plataforma de streaming uno de sus éxitos: “Veintidós Veintidós” y lo hará como una lectura dramatizada.

En conferencia de prensa anunció este espectáculo que se presentará el viernes 10 de julio y reveló que será todo un reto, pues el teatro para él es un baile entre actores y público y hacer algo en línea es como caminar a ciegas; sin embargo, la forma en que está diseñado este proyecto es una manera más profunda de disfrutar el texto.

“Estamos haciendo una lectura dramatizada de ‘Veintidós, veintidós’ diseñada especialmente para el público confinado en su casa por el Covid-19, aclaro porque la gente de pronto piensa que es la obra de teatro grabada, no hago eso porque la lectura dramatizada tiene más fuerza, los actores podemos hacerlo a tres cámaras y bien controlada la posición, si la hacemos grabada sería de lejos y no se ven las expresiones, las reacciones como deben ser, el teatro es un espectáculo vivo”, expresó Odin, quien asegura que esta modalidad no es algo que se sacó de la manga.

“La lectura dramatizada es algo que tiene ya muchos años, lo hacían las compañías cuando no podían ir de pueblo en pueblo con toda la escenografía, entonces viajaban pequeños grupos y hacían las famosas lecturas en atril, eso no me lo estoy sacando de la manga, se hacía hace mucho tiempo y es la forma más rica de disfrutar un texto y poder ver un espectáculo, sobre todo el contenido de la obra sin escenografía, sin vestuario, sin utilería, sin un juego de luces, más que los actores y su interpretación, me parece que es un reto actoral, es la mejor forma para mí de llevar al espectador a la profundidad de mis textos”.

“Veintidós, veintidós”, narra la historia de Verónica (Erika Blenher), quien atraviesa por la que considera la peor crisis de su existencia, arrastrándola a tomar una drástica decisión, el suicidio. Durante este duro proceso se encuentra con un singular personaje que se hace llamar ATT (Dupeyron), quien a su vez la lleva a confrontar y entender que, los mejores y peores momentos de su vida, son en realidad los que la hacen única y extraordinaria. De este modo, la lleva paso a paso a reconsiderar una resolución, que ya es definitiva.

Compartirá una charla con su público

Una particularidad que tendrá esta lectura dramatizada es que será completamente en vivo y además al finalizar la puesta, Odin responderá preguntas e inquietudes de las personas que se hayan conectado este viernes a la plataforma E-ticket Live.

“’Veintidós, veintidós’ y casi todas mis obras, incluso Lucas son obras de éxito, de esas que te hacen, que el contenido te lleva a ciertos lugares, entonces me parece que la lectura dramatizada es la mejor forma de transmitir la profundidad del texto y lo vamos a hacer el 10 de julio a las 9 de la noche, hora Ciudad de México, y se va a ver en todo el mundo, hay gente de Argentina, de Honduras, de Canadá, de España que ya compraron boleto sin importar el cambio de horario; es una gran oportunidad para que la gente que no ha podido ver mi trabajo, o para quienes no tienen teatro en su ciudad o no he llegado hasta allá, conozcan mi trabajo, confío que la gente disfrute tanto como verla en vivo”.