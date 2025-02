Temblor de magnitud 8 en el Mar Caribe se logra sentir en Q.Roo

Un fuerte temblor de magnitud 8.0 sacudió el Mar Caribe la tarde de este sábado. De acuerdo con el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) y el National Weather Service (NOAA), el epicentro preliminar se ubicó a 202 kilómetros al suroeste de Georgetown, en las Islas Caimán, con una profundidad de 33 kilómetros.

TSUNAMI THREAT UPDATE: Earthquake revised to M7.6. Hazardous waves possible within 1000km of the epicenter, affecting: Cayman Islands, Jamaica, Cuba, Mexico, Honduras, Bahamas, San Andres Providencia, Belize, Haiti, Costa Rica, Panama, Nicaragua & Guatemala. https://t.co/2K3Rs7jZxR