Recale de sargazo, lluvias y cierres dejan baja ocupación

Daniel Pacheco/ SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.-Empresarios de servicios náuticos y acuáticos asociados en el corredor turístico de la Riviera Maya, coinciden en un cierre del mes de mayo bajo, principalmente por la afectación del recale de sargazo y los cierres de puerto, dejando sus actividades en un 55% general.

Ante ésta situación, dichos sectores proyectan sus esperanzas en un repunte de actividades que podría presentarse hasta el inicio de la llamada “temporada alta” del verano 2018.

Miguel Ángel Ramírez Lara, presidenta de la asociación de Prestadores de Servicios Náuticos de la Riviera Maya, indicó que las empresas que representa han caído a la mitad de sus actividades.

“Este mes de mayo estuvo fatal para todo el sector de turismo Náutico, ya que cerramos la actividad a un 50% en general durante este fin de mes. La realidad es que los factores de recale de sargazo, lluvias y puertos cerrados nos afectan más de lo que quisiéramos. Sin embargo, esperamos que en este mes de junio se pueda subir a un 80% y empezar la temporada de verano entre un 90 al 100%”, dijo el entrevistado.

Por su parte Alfonso Torres Costa, presidente de la Asociación de Prestadores de Servicios Acuáticos de la Riviera Maya (APSA), indicó que las actividades de buceo en arrecifes y cenotes solo han podido alcanzar un máximo en el 60% para estas fechas.

Sin embargo reconoció que dentro del sector existe una fuerte preocupación por el recale de sargazo, ya que se espera que golpeé de manera más agresiva para el mes de agosto en la geografía costera del estado y particularmente en el corredor turístico local.

“Si no se puede concretar una estrategia de combate para el fenómeno del recale de sargazo, es posible que para el próximo año tengamos afectaciones en la llegada de turistas. Posiblemente no lo veamos ahorita, pero es una mala imagen que puede traer consecuencias, la gente no va a volver si no se hace algo”, dijo Torres Costa.