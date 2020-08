Temporada de huracanes: limpian calles de Cancún ante inminente llegada de tormenta tropical

El gobierno municipal de Benito Juárez comenzó las labores de limpieza de rejillas, pozos y alcantarillas para evitar encharcamientos ante la eventual llegada de una tormenta tropical el fin de semana.

Antonio Riveroll Ribbon, director de Protección Civil municipal, informó que estas labores realizadas por personal de la Dirección de Servicios Públicos comenzó luego de la emisión de la alerta verde por parte del gobierno estatal que prevé que la depresión tropical número 14 evolucione a tormenta tropical.

"Ahora hay que limpiar alcantarillas, rejillas, pozos y todo lo que nos pueda ocasionar acumulación de agua o pequeñas inundaciones, ante el pronóstico de que hoy evolucione a tormenta tropical y, el sábado, toque tierra en las costas de Quintana Roo", dijo.

Señaló que si bien se atiende a todo el municipio, se presta mayor atención a las zonas consideradas como de mayor riesgo de inundación como las avenidas Tulum, Bonampak y la colonia Donceles, entre otras más.

El funcionario pidió a la ciudadanía que no tire basura en las calles y no dejar las bolsas de basura afuera de sus casas y esperar a que las recoja el camión, para que no se tape el alcantarillado con el agua de las precipitaciones.

También instó a la población a limpiar sus azoteas para no dejar cacharros sueltos, porque debido a la fuerza del aire durante una tormenta tropical, se vuelven proyectiles.

Sin embargo, Riveroll Ribbon señaló que el operativo Tormenta se activa cuando la tormenta tropical arribe al municipio y sea necesario incrementar el personal para mitigar los efectos de la tormenta.

Afirmó que los equipos de rescate están al pendiente de la situación para responder de manera eficaz cuando así se requiera, como en los casos de árboles caídos.

El entrevistado refirió que esta sería la primera tormenta tropical del año que ingresa por el Caribe.

"Algunas entraron por Campeche, otras por el Pacífico, pero esta es la primera que pegaría directamente al estado", detalló.

Por último, el titular de Protección Civil municipal pidió a la población mantener la calma y mantenerse informado en los canales oficiales y no hacer caso a rumores.

"Conforme se vaya acercando el fenómeno, va a ir cambiando la alerta, por lo que hay que estar muy pendientes de las emisiones que haga el gobierno estatal y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred)".