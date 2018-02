Alejandro García/SIPSE

CANCÚN, Quintana Roo.- La ley Inmobiliaria no contempla la actividad de rentas vacacionales, sin embargo, no se puede ir en contra de las tendencias globales, señaló María Tayde Fávila Soriano, presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), capítulo Cancún.

Como ejemplo puso la transformación de la industria hotelera que, de un centro de hospedaje solamente se convirtió en un “All Inclusive”, tendencia que siguió hasta que se legisló, y es lo mismo que sucederá con las rentas vacacionales.

“No podemos ir en contra de la tendencia global, es la aplicación de la tecnología a un sector en particular como lo es la renta vacacional; yo soy usuario de estas plataformas. Lo que sí debemos de hacer es ponernos de acuerdo en las políticas de uso, por lo menos a nivel local, que es lo que nos corresponde, pero también a nivel estatal y federal”, declaró.

El sector ha escuchado los argumentos de los hoteleros, señalados como muy válidos, por lo que habría que poner “candados” (regularizar) las rentas vacacionales. “La ley inmobiliaria no contempla esta actividad, habría que regularla o inscribir en nuestra ley esta modalidad; porque si bien manejamos el tema de la administración o de las rentas, que es un plazo mayor a seis meses, que es como está tipificado, la ocupación temporal no está tipificada en nuestra ley, entonces no nos compete”, explicó.

Algunos de los agremiados de la AMPI manejan esa actividad, reconoció, pero es una situación muy delicada, porque se han dado situaciones, algunas de fraude, por ambas partes, “por ejemplo, tenemos conocimiento de gente que ha contratado este tipo de servicio y cuando llegan al destino se dan cuenta que no existe la propiedad; o gente que llega con malas intenciones para cometer delitos; sucede porque no están regulados, no tienen un contrato con los requisitos mínimos que marca la ley de arrendamiento y tampoco manejan un contrato de hospedaje, esos son los puntos que tenemos que seguir trabajando”.

Dejó claro que no están peleados con este producto, al que incluso lo consideran una herramienta de venta. “Son migraciones, hay desarrolladores, más el bróker, que manejan producto con este incentivo de inversión, es decir, te venden un producto que dentro de su concepción existe la renta vacacional contra toma de inversión, eso lo están manejando algunos empresarios de condominios que cumplen con necesidades básicas de visitantes, como locaciones céntricas, para vivir una experiencia”.

Además, contrario al “All Inclusive”, la renta vacacional trae beneficio económico a otros sectores. “El ‘All Inclusive’ no tiene impacto económico, no genera derrama económica, como lo hace una modalidad de estadía, sólo viven (disfrutan) lo que les ofrecen en el hotel; y la renta vacacional tiene esa ventaja, que en su estadía, no le diremos hospedaje porque no está regulado, pero sí consume en restaurantes, va a las plazas, consume en las tiendas de abarrotes, etcétera”.

Por último, dijo que hace unos días en una plática con Gabriela Angulo Sauri, presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso Local, le comentó que el sector inmobiliario debería ser invitado a las mesas de trabajo para regular las plataformas de rentas vacacionales, “para explicarles los temas y poner soluciones prácticas que nos integren como economía y buenos manejos”.