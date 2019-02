Desecha Teqroo en “fast-track” tres asuntos de impugnación

Enrique Mena/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- El pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) desechó tres casos de impugnación, uno del Partido Encuentro Social (PES) que pretendía ir en coalición con el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), y otros dos de un particular contra Morena.

Ayer, en Sesión de Pleno, en 20 minutos los magistrados del Teqroo votaron a favor, de manera unánime, de desechar las tres impugnaciones, debido a que no había suficientes fundamentos; en el primero, el PES no cuenta con el registro a nivel nacional y local para participar en coalición con el PAN-PRD para el Proceso Electoral 2019; en el segundo y tercero, promovido por un particular, lo hizo fuera de tiempo, por eso no valida su legalidad de inconformidad sobre el respeto de sus derechos políticos.

En punto de las 12:08 horas de ayer, se declaró iniciada la Sesión de Pleno al existir quórum legal, dando paso a la resolución del primer recurso de apelación con número de expediente RAP/002/2019, promovido por un representante del Partido Encuentro Social contra el consejo general del Instituto Electoral de Quintana Roo.

La magistrada presidenta, Nora Cerón González, así como los magistrados, Claudia Carrillo Gasca y Víctor Vivas Vivas, de manera unánime votaron a favor del desechamiento de ese medio de impugnación por actualizarse la causal de improcedencia, por carecer de legitimación en términos de ley.

Los otros dos juicios ciudadanos, promovidos por Roberto Martínez Aragón, de manera particular en uno y en el otro con personas adicionales, también fueron desechados.

En el primer juicio para Protección de los derechos político electorales con número de expediente JDC/005/2019, donde el promovente pretende se le restituya sus derechos como militante en el partido Morena, no fue avalado, debido a que interpuso el caso fuera del tiempo previsto legal, de forma extemporánea.

Mientras que en el otro con número de caso JDC/006/2019, que interpuso ante este Órgano contra el acuerdo del Ieqroo sobre la aprobación de coalición entre los partidos políticos Morena-PT-PVEM también se desechó.

Los actores tuvieron conocimiento de la resolución del Ieqroo el 25 de enero del presente año, pero interpusieron la impugnación el 31 de enero, fuera del plazo legal para hacerlo.