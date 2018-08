Terminal Marítima mantiene su seguridad

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- José Luis Gutiérrez Pelayo, gerente de la Terminal Marítima de Playa del Carmen, adelantó que por el momento no cuentan con notificaciones respecto a la implementación de rayos X para aumentar las medidas de seguridad en las instalaciones.

Lo anterior, luego que Raúl Marrufo González, representante en Cozumel de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), diera a conocer que se implementarán tales acciones en la ruta federal de esta localidad a la isla.

Gutiérrez Pelayo comentó que siguen funcionando con los arcos detectores de metales y elementos de la Policía Municipal y Federal.

“Aún no hay nada concreto, nosotros seguimos con los mismos elementos de seguridad, en temporada baja los mismos, temporada alta los mismos, no sabemos nada… aún no tenemos noticias del reforzamiento de seguridad”, comentó Gutiérrez Pelayo.

La Terminal Marítima de Playa del Carmen registra un promedio de 18 mil personas que hacen uso de las instalaciones en esta temporada alta, sin embargo esperan que esta cifra comience a disminuir en los próximos días cuando concluyan de manera oficial las vacaciones de verano.

“Estamos bien, el día de ayer (domingo) cerramos con 18 mil pasajeros que entraron y salieron de la terminal marítima de Playa del Carmen, estamos cerrando bien lo que son las vacaciones del periodo de agosto, tuvimos ciertos repuntes de hasta 19 mil pasajeros, estamos esperando para que termine la semana para saber cuántos pasajeros visitaron el destino”, agregó.

El entrevistado mencionó que de esta manera sabrán el balance de afluencia en comparación con la que hubo en el mismo periodo de 2017 y también en relación a la pasada temporada vacacional de Semana Santa.

Cabe recordar que en este año la infraestructura registró la explosión de un barco de la naviera Barcos Caribe, cuando se encontraba en el muelle. A casi seis meses del suceso, el local de venta de boletos de dicha empresa sigue ocupando un lugar en el edificio, a pesar que se encuentra suspendida.

Gutiérrez Pelayo aclaró que dicha empresa tiene un contrato hasta diciembre de 2018 para continuar usando el espacio.