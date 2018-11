‘Comen’ termitas instalaciones Blue Flag de la Playa 88

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Una plaga de termitas está acabando con las instalaciones Blue Flag de la Playa 88, donde los gobiernos municipales de la anterior y antepasada administración pública local invirtieron alrededor de cinco millones de pesos, según información oficial dada a conocer en su momento.

De acuerdo con señalamientos ciudadanos y verificación en el lugar, son por lo menos cuatro estructuras de madera que tienen la plaga, una de ellas tipo pérgola ya fue acordonada para evitar accidentes.

También te puede interesar: Revisan documentación de Bacalar, para permanencia Blue Flag

Inclusive, se alcanzan a observar las termitas salir de la madera con la que está construida la caseta ocupada por el personal encargado de la vigilancia de la playa Blue Flag 88.

Ayer, personal de Dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) se presentó para verificar estos desperfectos y también tomar nota de los detalles que mantiene el área en la parte costera.

Ulises Gavia Díaz, director de la Zofemat, comentó que las estructuras ya fueron encontradas de esa manera y preparan mantenimiento en dos semanas a más tardar. Adelantó que también realizarán acciones similares en la playa Xcalacoco y Punta Esmeralda, los cuales también cuentan con el distintivo Blue Flag.

“Por parte de los trabajos de los primeros 100 días, hubo ya un levantamiento hace ya 15 días de todos esos detalles que debemos empezar a hacer, no nada más a esa playa, también a las tres que tenemos certificadas para darles el mantenimiento adecuado (…) nosotros lo que encontramos hay que darle solución, no echarle la culpa a la anterior administración (…) ya lo encontramos así porque no tenemos ni un mes”, dijo Ulises Gavia.

La playa 88, ubicada a la altura de la colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta y cuya entrada es por la calle del mismo nombre, fue la primera en izar la bandera azul o Blue Flag en julio de 2017; aunque la inversión para habilitarla con las características que pide la certificadora, fue comenzada por la antepasada administración municipal, cuyo titular de obras públicas, en su momento, dio a conocer un desembolso de cinco millones de pesos en obras.