Por primera vez, The Knocks llegará a Cancún

CANCÚN, Q. Roo.- El dúo estadounidense está formado por Ben "B-Roc" Ruttner y James "JPatt" Patterson, y han logrado fama internacional con sus mezclas y títulos como “Classic”, “I Wish Feat. Matthew Koma (My Taylor Swift)”, “Kiss The Sky” y “House Party”, entre otros. Actualmente ocupan los primeros lugares en las listas de popularidad con el tema “Best Frieds”, junto a Sofi Tukker, Nervo y Alisa Ueno.

The Knocks ha desarrollado un estilo muy especial y exitoso, y a decir de los especialistas, no sólo están en el interés del público, sino también de otros grandes DJ´s y productores, por lo que no es de extrañarse que en algunas ocasiones compartan escenario con figuras como Calvin Harris, Deadmau5, Skrillex, MIA, Tiesto, Two Door Cinema Club, Diplo y otros, además de figurar en la alineación de festivales tan importantes como el Austin City Limits, Governors Ball Music Festival de Nueva York, Outside Lands y el Bonnaroo Music and Arts Festival, entre otros que marcan la pauta a nivel mundial.

En marzo del 2016 Justin Bieber arrancó su gira mundial Purpose Tour, con la que realizó 150 conciertos por todo el mundo, destacando que The Knocks fue uno de los artistas invitados por el canadiense para formar parte de esta gira, lo que ha reafirmado su popularidad a nivel mundial.

Para Tecate Location es muy satisfactorio llegar por primera vez a una ciudad como Cancún, trayendo artistas de tal magnitud y ofreciendo un banquete musical donde se combinan los estilos de la banda mexicana Zoé, la cantante chilena Mon Laferte y los estadounidenses The Knocks.

La gira Tecate Location ha recorrido durante este 2017 las ciudades de Mexicali, Culiacán, Veracruz, Tuxtla Gutiérrez, Torreón y Cd. Juárez, llevando artistas como Juanes, Caifanes, Ha*ash, Morat, Siddhartha, Julieta Venegas, llegando este 2 de diciembre al Autódromo de Cancún.

Los boletos se pueden adquirir en www.superboletos.com, en Innova Sport, Farmacias del Ahorro, Óptica Espadas sucursales de Plaza Galerías, Plaza Las Américas y La Gran Plaza, y al 01 800 265-38-67 llamada sin costo