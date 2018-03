Incrementa el comercio informal en Cancún

Sajhid Domínguez/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- De un censo que el líder de la Unión de Tianguistas de Cancún, Melitón Ortega García, tiene de mil 300 puestos que están registrados en su gremio, los fines de semana esté número se dispara a los más de 3 mil comerciantes que se ubican en los “mercados rodantes”, mientras que la Coparmex ubica a Quintana Roo como el estado 23 en cuanto a empleos formales se refiere.

Según las estadísticas que arrojan las encuestas de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el estado de Quintana Roo se encuentra en la media de todo el país con un 50.4% en cuanto a empleos formales se refiere, esto gracias a la hotelería, pero la percepción real es muy diferente.

Según indicó el líder de los tianguistas, cada día se suman más a este tipo de comercios y es que desde enero y hasta la fecha mil 300 puestos registrados por este gremio, los fines de semana, el número se incrementa a más de tres mil personas que están vendiendo productos en los diferentes mercados rodantes de la ciudad.

“Podríamos decir que estos están en la informalidad de lo informal porque no están registrados con nosotros y solo llegan y abren sus autos o ponen sus puestos y ya están vendiendo, pero la verdad si ha aumentado también entre semana y la gran mayoría de la gente se queja de la misma situación, de una tramitología muy extensa para poner un negocio formal y de los altos impuestos que hay que pagar para estar en regla, entonces la gente mejor decide entrar a la informalidad y tener un poquito más de ganancias”, señaló el también regidor, Melitón Ortega García.

El líder de los tianguistas, también explicó que incluso las ventas en estos mercados han descendido alarmantemente, ya que la gente sigue sufriendo la “cuesta de enero” y no se logran recuperar, culpando también por esta situación a las cadenas de supermercados que cada día ganan más terreno en relación a los mercados populares; “ellos si no pierden nunca, tú vas a un Sams o a Soriana y siempre están llenos, las cadenas ya acabaron con los abarroteros medianos, ya cerró Casa Baroudi y otras están por quebrar, entonces como comerciante pequeño no puedes competir contra una de estas”.

Melitón Ortega señaló que los tianguis siguen en proceso por entrar a la formalidad aunque expresó que hay viejos y arraigados vicios dentro de la tramitología que evitan que esto suceda y aunque las cámaras comerciales y empresariales digan sus números, cada quien habla “como le va en la feria”.