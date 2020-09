Tiare Scanda busca reactivar la industria cinematográfica con Club de los Idealistas

Cancún.- Este 24 de septiembre se estrena en mil 200 salas de cine la película “El Club de los Idealistas”, una invitación a meditar sobre los planes de vida y a reactivar de a poco la industria cinematográfica, ahora que las salas de cine han sido abiertas de nueva cuenta.

En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, la actriz Tiaré Scanda, protagonista del filme, se dijo feliz de ser parte de una historia que busca dejar un mensaje y hacer que el público olvide por un rato los momentos oscuros que estamos viviendo.

“Es una película preciosa, el director Marcelo Tovar es muy bueno y el reparto es increíble, buen guión, actores que se quieren y llevan bien, se logra un proyecto que al público les va a gustar. Hay actores muy identificados por el público y que simbolizamos algo en la gente de nuestra generación, es parte de la película, un viaje de nostalgia en medio de mucha risa y camaradería de este grupo que se hacen llamar los idealistas porque desde que iban a en la universidad soñaron juntos y ahora que han pasado los años se reencuentran para ver si siguen en el mismo canal o qué tanto los ha modificado la vida para concretar sus ideales”, detalló Tiaré Scanda, quien compartió que las filmaciones se llevaron a cabo hace un año y medio en Avándaro, estado de México.

La actriz comparte créditos con Giselle Kuri, Juan Pablo Medina, Nailea Norvind, Claudia Ramírez y Andrés Palacios. (Cortesía)

Ahora que las salas de cine abrieron sus puertas, Tiaré Scanda invita al público al estreno de El Club de los idealistas el próximo 24 de septiembre, ya que considera es positivo para el estado de ánimo y para la reactivación económica de la industria cinematográfica.

“Lo que más necesitamos ahorita es un poco de paz, de alegría, de esperanza, porque hemos estado en tiempos muy oscuros y creo que como todavía no se le ve fin a la pandemia debemos poco a poco, con toda la responsabilidad necesaria como el cubrebocas y el gel en todo momento, ir retomando las actividades que nos dan felicidad, entre ellas el cine”, expresó Tiaré, quien invita al público a apoyar el buen cine.

“Debemos apoyar el buen cine, del país que sea, en este caso es una buena película pero no solo eso, cuando se comience a reactivar la economía en la industria cinematográfica se beneficia todo el país porque muchas familias comen de ahí. Además de esta manera cuidamos nuestra salud mental y nuestro estado de ánimo, no hay ser humano que aguante seis meses sólo de preocupaciones, estrés y angustia, no hay manera”.

Aprovechó al máximo el confinamiento

Como muchos, Tiaré sacó provecho al tiempo que estuvo en su casa durante la pandemia y logró cosas que había querido y no había podido hacer antes.

“A partir de marzo que se interrumpió la temporada de Perfectos Desconocidos que es lo que estaba trabajando, me guardé, he estado mucho con mi hija que es muy lindo para mí, ella compone, toca el piano y ha sido padre verla ser creativa y hacer sus proyectos y encontrarle el sentido al encierro, por otro lado, tenía ganas de aprender a dibujar y me metí a unos cursos de dibujo online, he leído muchísimo, como el encierro es forzoso no me da culpa estar todo el día en pijama leyendo una novela, cociné, sembré plantitas, viví la vida sencilla y feliz, un poco el lema de nuestra película y también me dediqué a escribir proyectos para el futuro”, compartió Tiaré, quien prepara para octubre el estreno de la obra de teatro Rotten Makina, dirigida por Marcelo Tovar en la que actúa al lado de Federico de Lorenzo y será transmitida de manera virtual desde la plataforma del Foro Shakespeare.

“Los detalles de esta obra los pueden checar en mis redes sociales @tiaré_scanda en Twitter e Instagram y ahora que ya se puede empecé a ir al cine y a salir comer a los restaurantes que me ofrezcan seguridad, también para reactivar esa parte de la economía”, dijo Tiaré y aprovechó para enviar una felicitación y agradecimiento al personal médico.

“Quiero felicitar y agradecer a todos los médicos que han estado al pie del cañón cuidando de nuestra salud, todo el personal de salud, intendencia, técnicos, laboratorio han estado trabajando por nosotros y es importante que sepan que se les reconoce”.