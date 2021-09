Tibu, el mánager de Hombres G, Luis Eduardo Aute , Miguel Ríos, Las Ketchup, El Canto del Loco, Marta Sanchez, entre otros, visitará México para presentar sus memorias; que asegura, no solamente son un ajuste de cuentas literario.

Carlos Vázquez Moreno, mejor conocido como Tibu sabe lo que es demostrarle al mundo que Hombres G puede llenar la plaza de toros Las Ventas, de Madrid. Y sabe también lo que es estar en la cárcel acusado por haber defraudado con 220 mil euros a El canto del loco.

El músico, productor y mánager de cantantes, fue el hombre más poderoso del entretenimiento español en la década de los noventa, por su oficina pasaron Miguel Ríos, Luis Eduardo Aute, Silvio Rodríguez, Marta Sánchez, Javier Gurruchaga, Julio Iglesias, Hombres G, Las Ketchup y un larga lista de celebridades, hasta que su estrella colapsó en 2010 con un juicio en el que los integrantes de El canto del loco lo acusaron de “apropiación indebida”.

En 2015 ingresó en la cárcel y ocurrió entonces lo que hoy es uno de sus recuerdos más dolorosos, ya que provino (como suelen ser esos golpes) de quien menos hubiera pensado: Luis Eduardo Aute.

“Yo participé en la vida de Aute de manera intensísima durante 20 años. Estuve en su carrera y en su familia. No obstante, fue uno de los primeros en saltar de barco cuando comenzaron mis problemas. Juntos vivimos experiencias maravillosas pero el desenlace fue malo, feo” , recuerda.

Tras cuatro años en la cárcel, Tibu salió en 2019 con una consigna: ajustar cuentas. Pero no de dinero, sino de emociones con aquellos que hicieron leña del mánager caído. “Yo tenía la empresa más grande de espectáculos en España y cuando vino la época de vacas flacas me di cuenta de que esos artistas que antes llamaban a mi puerta para pedirme favores, que me pedían dinero o querían aparecer en la tv, esos mismos fueron los primeros que salieron corriendo con mi paso por prisión” y así nació “Memorias de un mánager”, un libro que cuenta su historia.

“Necesitaba hacerlo para empezar de nuevo, hacer tabla rasa; necesitaba contar mis experiencias”, esas que sólo el sabe, cómo quién pasó por su oficina, por sus casas, los lujos excesivos para saciar las exigencias de Luis Eduardo Aute cuando estaba de gira con Silvio Rodríguez y muchos otros secretos.

“Mucha gente me pregunta por qué hablo así de Aute, que ya está muerto. Pero yo creo que la muerte no te redime de las cosas malas que hayas hecho; como tampoco te quita todo lo bueno porque de Aute recuerdo que era también un genio maravilloso, un artista enciclopédico” .

“Memorias de un mánager”, libro que ha vendido más de 11 mil ejemplares tanto en formato físico como digital, se presentará en México como parte de la Feria del Libro de Guadalajara y “Tibu” viajará para el lanzamiento.