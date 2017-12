'El Tiburón' de Q. Roo va por más campeonatos en 2018

Ángel Villegas/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- De principio a fin "El Tiburón" quintanarroense "devoró" el 2017. Sus éxitos pusieron en alto el nombre de Quintana Roo, incluso, más allá de sus fronteras.

Nos referimos a Fernando Betanzos Jr., el principal exponente en la natación. Su calidad y experiencia lo tienen encumbrado en un lugar de privilegio en la entidad.

“Las metas que me propuse, por fortuna, las cumplí, como los Centroamericanos y el Mundial. Me hubiera gustado ganar los 200 metros libres en el Campeonato Nacional de Guadalajara, en la que terminé en segundo. Estoy muy contento, pues cerré muy bien. Ha sido un año muy bueno para mí, sin embargo, será mejor lo que viene", indicó.

"El 30 de marzo tengo el Selectivo para Juegos Centroamericanos, en Puerto Vallarta. Va el primero y segundo del país”, añadió.

Recientemente, en Jalisco, como anteriormente refería el talentoso tritón, ganó el segundo lugar en los 200 metros libres (1:48.27), superado de forma dramática por el morelense, Ricardo David Vargas, con 1.48:09. También conquistó la tercera posición en el 200 dorso (2:02.02), ambas en Primera Fuerza.

“Al principio, no empecé bien la competencia, tenía unas pruebas largas y siendo así, en altura, te cuesta mucho respirar. En la preliminar de los 200 metros, me fue muy bien, me concentré y pasé en sexto. Ya en la Final, cambié el ‘chip’ y quedé en segundo. Me ganaron por 17 décimas y a 20 de mi mejor tiempo en altura, eso quiere decir que traigo mucha fuerza. En estos tres meses, de aquí al Selectivo para Centroamericanos, haré mucho fondo y distancia. Como decía, estoy contento por este resultado, pues volví a hacer mis mejores marcas en la alberca y altura”, sentencia.

Su reto para el próximo año es muy claro: “Ganar el Selectivo a Centroamericanos, y desde luego, ganar la competencia”.