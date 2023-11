De acuerdo con una encuesta realizada por la Alianza Nacional del Pequeño Comerciantes, las tienditas siguen sin incorporarse a la era digital, siendo el efectivo en 90% de los casos el método de pago, lo que afecta frente al tema de las grandes empresas.

Cuhatémoc Rivera, presidente de la ANPEC, detalló que actualmente 60% de los negocios no cuentan con terminal bancaria, sistema de inventarios, y considera que el uso del efectivo es mejor, una situación que afecta con la competencia sobre todo de las tiendas de conveniencia.

“De acuerdo con la encuesta, al menos 61%no cuentan con terminal, el 54% no tienen cuenta bancaria, y son las redes sociales lo que más utilizan, aunque sobre todo se considera que una mayor ventaja es el manejo del efectivo”, agregó.

Actualmente solo 54% de los pequeños comerciantes tiene una cuenta bancaria personal y no del negocio, es por ello que no les permite tener un orden del mismo.

Tiendas de Cancún sin incorporarse a la era digital; ‘efectivo es mejor’, indican / (Foto: José Aldair)

Los métodos de pagos más utilizados en 95% serían solo el efectivo, aunque algunos negocios ya permiten realizar transferencias para el pago de los productos y solo uno de cada 10 negocios estaría ya incorporando las tarjetas bancarias.

De acuerdo con la ANPEC son grandes los retos que atraviesan los negocios, sobre todo ante la competencia, sin embargo, las tienditas aún ocupan el método de dar “fiado” a sus clientes, lo que hace que elijan los negocios, aunque han notado un alza en la clientela que pidió fiado.

El estudio reveló que sólo 41% de los comercios tiene entre seis y 15 años con sus tiendas y que se consideran como negocios consolidados, sin embargo, las inversiones en tecnología son pocas y no porque no las conozcan, sino que consideran que sigue siendo caro el adoptarlas, aunque esto sea una desventaja frente a la competencia.

Al no utilizar la tecnología también al menos la mitad de los negocios tendría que hacer un desembolso en la compra de equipo ya que no cuentan con computadora, esto con recursos propios ya que también no se tienen apoyos por parte del gobierno federal.