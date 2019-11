Tiendas se niegan a aplicar la ley antiplástico en Playa del Carmen

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Los primeros días de 2020 será cuando ya inicie la aplicación del Reglamento de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, mientras tanto una gran mayoría de tiendas y comercios continúan dando bolsas de plástico y objetos de unicel a sus clientes.

José Luis Hernández Barragán, presidente de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (Canaco-Servitur), dijo que no hubo ninguna campaña de aviso por parte de las autoridades para que dejen de comercializar esos productos de un solo uso.

También te puede interesar: Prohibición de plásticos en Cancún incluye a los biodegradables

“Si no lo avisan, si no lo concientiza, se seguirán dando bolsas, porque nosotros como comerciantes no podemos dejar de vender”, sostuvo Hernández Barragán, quien dijo que son más de dos mil establecimientos que dan productos de plástico.

Laura Argüello, directora de Medio Ambiente y Cambio Climático del municipio de Solidaridad, dijo que la Comisión de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, se encargará de vigilar el cumplimiento del reglamento, el cual tiene que quedar listo antes de concluir el 2019.

El pasado 1 de octubre entró en vigor el Reglamento de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, que prohíbe a los comercios dar bolsas de plástico, y/o comercializar popotes y productos de unicel.

El reglamentación fue aprobado por el Cabildo de Solidaridad de la pasada administración local y publicada en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el 1 de octubre de 2018, con un año de gracia que ya se cumplió, para informar y concienciar a la población para evitar el uso de los productos señalados, algo que no ocurrió.

No obstante, la funcionaria informó que, ante la falta de recursos, no se contempló la contratación de más personal para labores de inspección, por ello no pueden aplicar aún el reglamento municipal ya vigente.

La norma jurídica contempla para su cumplimiento multas de 53 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, desde los cuatro mil 477 pesos y hasta las tres mil 974 UMA, que sobrepasa los 335 mil pesos de sanción para los titulares de los establecimientos que no cumplan la normatividad.