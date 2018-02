'El Látigo' entrena duro para debutar en Tigres

Ángel Villegas/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Su hambre de trascender no tiene límites. Para él en este momento nada es imposible, con tal de lograr su más grande sueño: debutar con Tigres de Quintana Roo en la Liga Mexicana de Béisbol.

“Estoy entrenando por mi parte, con un preparador físico. Hago rutinas en gimnasio, playa y campo, a veces hago los tres o los voy alternando, con base en el plan de trabajo de lo que me toca por día, de lunes a sábado”, detalla Ricardo Ulises Rivero a Novedades Quintana Roo.

Sentencia que. "como novato tienes que llegar listo a la pretemporada para ganarse un lugar en el primer equipo".

El ‘látigo’ zurdo cancunense, podría ser el primer pelotero quintanarroense en jugar con los bengalíes, desde que arribaron a la entidad en 2007. De ahí, que no cese su deseo por lograrlo, pues "desde diciembre no he parado".

Ahora que las fieras serán comandadas por Tim Jonhson, el joven Rivero espera sacarle provecho a la situación. El manager estadounidense se ha distinguido por su trabajo con los jóvenes.

“Sé que fue muy bueno en Grandes Ligas. No tengo el gusto de conocerlo, lo haré en el primer entrenamiento. Será una muy bonita experiencia trabajar con gente que sabe y que nos apoyará mucho toda la temporada”, confía el serpentinero.

El flamante ‘domador’ comenzará a trabajar con las fieras, a partir del 20 del presente mes, en tres etapas: primero, en Hermosillo, Sonora, después, en Tucson, Arizona, y finalizará en Cancún, el 14 de marzo.