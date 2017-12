Tigres de Q. Roo anuncia la venta de boletos

Raúl Caballero/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Tigres de Quintana Roo anunció que la pretemporada del equipo iniciará el 20 de febrero en Hermosillo, Sonora, y que próximamente comenzará la venta de boletos para la próxima campaña de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB).

La novena bengalí hará su presentación oficial el 21 de marzo y arrancará su participación en la primera campaña del 2018 el 23 de marzo visitando a Piratas de Campeche.

También te puede interesar: Tigres deja ir a una de sus ‘joyas’

Encabezó la conferencia de prensa Fernando Valenzuela Burgos, presidente del club, quien señaló que trabajarán en Hermosillo, Sonora, ya que dicha ciudad tiene las mismas condiciones que Cancún y es un lugar idóneo para que el club tenga una buena preparación.

Los Tigres y su mánager Héctor Hurtado viajarán del 5 al 12 de marzo a Tucson, Arizona “y llegaremos a Cancún el 13 de marzo”, indicó Valenzuela Burgos, quien durante la reunión con los medios informativos estuvo acompañado por Álvaro Solís, gerente administrativo, y Joan Cetina, gerente de medios.

Dijo también que durante la pretemporada sostendrán partidos de preparación contra Toros de Tijuana, sucursales de Grandes Ligas, y un equipo coreano por confirmar.

En cuanto a los refuerzos para la próxima campaña Valenzuela Burgos confirmó a los extranjeros Jason Bourgeois (OF), Bruce Kern (P) y Alonzo Harris (OF) y al mexicano José Amador (B/D), así como la permanencia de CJ Retherford (IF) y los peloteros insignias de la institución, Carlos “Chispa” Gastélum y “El Maestro” Pablo Ortega.

Por su parte, el gerente administrativo, Álvaro Solís, dio a conocer los precios de los boletos del juego inaugural de la primera campaña de 2018, programado para el 30 de marzo ante Olmecas de Tabasco en el “Beto Ávila”. La venta de boletos comenzará después de las fiestas decembrinas.

Costo de los boletos

Juego inaugural

Zona Precio

Central VIP $300

Lateral VIP $240

Lateral $180

Preferente $140

General $40

Temporada regular

Zona Precio

Central $120

Lateral $90

Preferente $70

General $20