Rescatan Tigrillos un punto ante Campeche

Miguel Maldonado/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Los Tigrillos del Deportivo Chetumal FC rescataron un punto en esta jornada de la Tercera División del Fútbol Profesional, luego de empatar a un gol con Carmen FC.

Este fin de semana los felinos chetumaleños viajaron a Ciudad del Carmen, Campeche, para visitar en su casa a la plantilla de Carmen FC, en duelo correspondiente a la jornada 28 del menor de los circuitos del balompié nacional.

Ya sin ninguna esperanza de acceder a la liguilla, los dos equipos se concentran en probar gente y darle oportunidad de jugar a elementos que han visto muy poca actividad, así como de preparar su plantilla para la próxima campaña.

Por tal motivo, ambos disputaron este duelo con diversas variaciones de lo que había sido su planteamiento habitual, lo que ocasionó que fuera un duelo con mucha apertura y espacios en ambos lados.

Los Tigrillos tuvieron cierto control del partido, sobre todo en la primera parte, al tener la posesión de la pelota y darle acertada distribución a lo largo y ancho del terreno de juego.

El calor era insoportable, pero a pesar de ello, los dos equipos se brindaron en el campo de batalla durante los 90 minutos.

La primera parte del partido transcurrió sin que llegara el invitado de honor, a pesar de que los dos equipos ya habían tocado la puerta en algunas ocasiones.

Fue hasta el minuto 61 de tiempo corrido cuando apareció José Arcos, quien sorprendió a la defensiva chetumaleña, para poner la pelota en el fondo de las piolas y adelantar 1-0 a Carmen FC.

No obstante, el festejo de los campechanos no duró mucho tiempo, pues tres minutos después Jesús Ibarra dio la cara por los Tigrillos, en una entusiasta respuesta, pues los chetumaleños no querían perder este encuentro.

Con el marcador empatado a un tanto, los dos equipos se lanzaron al frente con la intención de conseguir la victoria; sin embargo, ninguno tuvo la claridad para hacer efectivo uno de sus arribos y el partido concluyó con empate 1-1, por lo que se tuvieron que ir a la tanda de penales para definir al ganador del punto extra.

En esta instancia los campechanos derrotaron 5-4 a los Tigrillos, para de esta manera quedarse con dos unidades y los chetumaleños regresar a casa con un punto.