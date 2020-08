Tila María le pondrá humor a la pandemia en su regreso a Cancún

Cancún.- Luego de varios meses alejada de los escenarios por el coronavirus, la mestiza favorita de los cancunenses, Tila María Sesto, regresa a ponerle humor a la pandemia este jueves 27 de agosto al Gran Autocinema Cancún, con su divertido show de stand up en el que hablará de todo lo que ha pasado en estos cinco meses de encierro, relató en exclusiva para Novedades Quintana Roo.

“En el encierro pero muy activos desde casa, haciendo transmisiones en vivo y vamos sorteándola de esa manera, lo emocionante es que ya vamos a regresar a los escenarios aunque con un poco de miedo y con muchos cuidados, porque si da miedito salir de casa pero la falta de dinero te empuja. Este jueves 27 en el Autocinema será la primera vez desde hace cinco meses que no tocamos un escenario, estoy nervioso porque presentarme entre carros no es lo mismo, pero confío en que ya nos hace falta tanto al público como a mi mucha risas y otras emociones, así que me desharé en el escenario por ellos”, expresó contento Ozdan, quien da vida a la bella e irreverente Tila María.

El espectáculo que ofrecerá Tila en Cancún está cargado de humor en el que Tila contará anécdotas de lo que ha vivido durante la pandemia, los sucesos que se han hecho virales como el romance de Belinda con Nodal y la ley seca que vive Yucatán, entre otras cosas, reveló Oz a esta redacción.

Dejó pendiente un gran estreno teatral pero está con todo en redes sociales

“Estábamos en plenos ensayos para el estreno de Tilam, que era la parodia de Mulán pero por la pandemia hasta el estreno de la producción de cine se canceló, entonces la dejamos a un lado porque no sabemos cuándo va a terminar esto y nosotros como espectáculos presenciales seremos los últimos en reactivarnos, mientras hemos enfocado todos nuestros esfuerzos en redes sociales, estamos transmitiendo de jueves a domingo tanto en las redes de Ozdan, de Tila y de Maritere, estamos haciendo streamings con boleto pagado, obras de teatro y videos para YouTube, además del contenido generado para TikTok”, detalló el creativo, además de anunciar sus próximos espectáculos.

Boleto directo es la boletera para transmitir los espectáculos de Tila a través de grupos privados de Facebook, donde este viernes transmitirá ¿Por qué los huiros aman a las cabronas? y el próximo 18 de septiembre Éramos princesas y nos Disney en la madre.