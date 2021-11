Tila María Sesto y Michelle Rodríguez juntan su humor para los cancunenses

Diferentes estilos, son de culturas distintas, pero ambas coinciden en ser dos grandes comediantes que llenan cualquier escenario de ocurrencias y buen humor, ellas son Tila María Sesto, proveniente de la bella Mérida y la encantadora Michelle Rodríguez, quien llega desde la Ciudad de México para, juntas, hacer explotar a carcajadas el Teatro de Cancún este sábado 13 de noviembre en una única e inolvidable función.

En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, Mich compartió su felicidad de regresar a los escenarios para conectar nuevamente con su público cancunense, además de echar unas cuantas flores a su colega Tila María Sesto con quien unirá talento en un divertido show de stand up.

De su participación con Tila María Sesto, a quien conoció hace un tiempo en Mérida, Michelle asegura ha hecho una excelente mancuerna.

“Tila tiene un show padrísimo, es un personaje brillante que refleja la cotidianidad de muchas mujeres mexicanas, me encanta compartir con ella, es muy inteligente y tiene mucho que decir más allá de divertir a la gente y es lo que disfruto de la comedia que no solo hacemos que la gente la pase bien, sino que dejamos un buen mensaje de una manera más amable. Es muy importante que admiremos a la gente con la que trabajamos porque de por sí, esta carrera es difícil, está llena de muchos no, de rechazos, de juicios en redes sociales y tener la oportunidad y el apoyo de que tus compañeros te quieran tanto y que gusten de compartir el escenario porque son chidos y nos llevamos bien, me hace infinitamente feliz”, puntualizó la actriz a quien podemos ver en la nueva temporada de 40 y 20, en una participación especial en El juego de las llaves y para 2022, veremos en dos películas.