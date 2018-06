Todo con medida

Todos los de mi generación hemos tenido la necesidad de adaptarnos a la tecnología y aunque nos resuelve muchas cosas también la hemos sufrido.

Este servidor tiene el vicio de la lectura y ahora ya puedo leer un libro completo en una tableta o en el celular pero no fue fácil adaptarse a la luz, también recuerdo que me sabía todos los teléfonos de la familia, amigos e incluso hasta los números de amigos de mis papás y ahora no me sé de memoria ni el de mi círculo más cercano y dizque tengo fama de tener buena memoria.

Esto ha sido culpa de mía, como la de muchos por dejar en manos de la tecnología nuestra memoria. Muchas escuelas presumen que los niños de primaria ya trabajan con tabletas y yo me pregunto ¿Qué pasa con la escritura? Porque yo cada día escribo más feo por la falta de práctica; es más, muchos de los pagos que hacemos en tiendas ya ni siquiera requieren nuestra firma y pues entonces a qué hora escribimos. Y me hago otra pregunta ¿Entonces como escribirán os niños? No podemos tener un mundo lleno de pantallas, hay mucho que ver en vivo y estamos perdiendo eso. Debemos encontrar una media.

Existen casos muy severos de ansiedad en niños por no tener una pantalla cerca e incluso insomnio inclemente y esto es provocado por el exceso a la exposición de muchas horas del día a los dispositivos. No es posible que los papás quieran entretener a sus hijos con una tableta causando que se pierda casi en su totalidad las charlas a la hora de la comida e incluso que hasta dejen de comer por estar sumergidos en sus pantallas.

Leía yo algo que me pareció terrible. Un niño platicaba que causa de la caída del internet tuvo que alzar la vista y se dio cuenta que había unas personas a su alrededor que le dijeron que eran sus familiares y al no tener otra opción convivió con ellos un momento mientras se restablecía el internet.

Parece ser que son buenas personas, comentó; y al restablecerse la red volvió a dirigir su mirada a la pantalla y esos seres desaparecieron. Saquemos provecho a la tecnología que ahora es parte de nuestra cultura, pero todo con medida y sería maravilloso volver a los básicos ¿ustedes que opinan? Hasta la próxima semana.