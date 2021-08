Toño Mauri recibe tercera vacuna anti covid y manda mensaje a Bosé

“Relaje su brazo. Así está bien”, dice el sanitario a Toño Mauri, quien sigue de milagro entre nosotros. Para él, la tercera vacuna anti covid es más que necesaria al sobrevivir a la enfermedad de covid en su versión más grave.

El actor y productor mexicano, de 57 años, compartió en su cuenta de Instagram un video en el que se deja ver cómo le aplican la inyección en su brazo izquierdo, en una unidad médica de Miami, en los Estados Unidos.

El post no tiene desperdicio si se considera que el ex integrante de Fresas con Crema (Televisa, 1982) pasó casi ocho meses en el hospital luchando por su vida a causa de las complicaciones del coronavirus.

El ataque viral le llevó al hospital en junio de 2020 y a partir de ahí su confinamiento fue un calvario. Tan afectado quedó su sistema respiratorio, que en diciembre de 2020 fue sometido a un trasplante de pulmones y a una traqueotomía necesaria para su recuperación.

Mauri fue dado de alta en febrero de 2021 y volvió dos meses después al nosocomio para cerrar su traqueotomía. El pasado 21 de julio, sus estudios médicos indicaron que todo marcha bien con su cuerpo, el cual, además de terapias y medicinas, recibe el apoyo amoroso de su esposa Carla Alemán y sus hijos Carla y Antonio Mauri.

Miguel Bosé se quedó muy conmovido al verme: Toño Mauri

El también actor de El Privilegio de Amar (Televisa, 1999-1999) anunció semanas atrás que contaría su traumática experiencia en una serie documental. Lo hará en tributo a quienes han perdido la batalla contra el covid en hospitales y hogares, y también para alertar al mundo sobre los riesgos de no vacunarse.

Por increíble que parezca, uno de los destinatarios de su campaña es Miguel Bosé, el ícono español que se ha declarado “antivacuna”.

“Miguel se quedó muy conmovido de verme, de lo que he dicho. Yo le mandé a Miguel el testimonio que hice, que eso fue muy fuerte, estoy seguro que Miguel lo vio. Miguel ha pasado por cosas muy duras: lo de su mamá, es fuerte, fue relacionado con eso. Entonces es un tema muy delicado, por eso no me meto mucho en eso. Porque no puedes hablar de algo que no conoces. Yo espero que a Miguel le haya ayudado algo de lo que yo haya platicado o él haya visto en mí”, declaró el histrión a Grupo Imagen.

Pero con todo y esto, Mauri trata de ser prudente. Él respeta la opinión de los demás y no pretende herir a nadie. Pero en uso de su derecho a la libertad de expresión y por haberlo vivido en carne propia, insiste en llamar a todos a vacunarse.

“Porque yo ya sé lo que fue (enfermar de covid grave). Si antes de haber pasado por esto hubiera esta vacuna, a lo mejor no sé qué hubiera pensado. Pero muy seguramente me la hubiera puesto, yo no lo pensaría”, compartió con la tercera cadena nacional.