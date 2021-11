Tony Balardi se siente ganador tras su salida de MasterChef Celebrity

El comediante Tony Balardi fue el onceavo eliminado del reality culinario MasterChef Celebrity, en el que aprendió a cocinar y salió ganando grandes experiencias, ricos besitos y muy buenos amigos, así lo compartió en exclusiva para Novedades Quintana Roo.

“Una experiencia maravillosa, padrísima, estoy muy contento de la oportunidad que me dieron en MasterChef Celebrity para aprender a cocinar, porque yo no sabía, eso ha sido para mi súper maravilloso. Como todo, nunca fue mi intención aventarme clavados olímpicos y le entré, cocinar no implicaba mayor riesgo que quemarme o cortarme con un cuchillo y pasó, pero me aventé, me gustan los retos, hacer cosas nuevas, diferentes y nunca duda en entrar, dije, que esté dos o tres programas es bueno y mira, llegué a doce programas”, refirió contento el comediante Tony Balardi, quien atesora cada momento vivido en esa competencia en la que fue todo un Don Juan.

Foto: Cortesía

“Doce semanas de las que me llevo dolor, pasión, entrega, esos tres besos con Alicia Machado maravillosos, luego el coqueteo y la pretensión con Aída Cuevas, Rebeca de Alba que me dijo que estaba a punto de caer en mis redes, luego la chef Betty me invitó a comer a Nayarit, bueno Dios mío, no sé qué me pasó... por eso me voy antes de que se enamoren de mí, me ven inofensivo, pero oh sorpresa, no me conocen”, dice el hombre que lleva cuatro matrimonios y dos aventurillas por ahí...

Deja grandes amigos

“Me divertí muchísimo, la pasé de maravilla, hice nuevos amigos, confirmé amistades de hace mucho tiempo, solo tuve un enojo momentáneo con Paco y Laura, pero luego ya estábamos bien, ahí fui yo quien cometió el error. La verdad me encantó estar ahí, aprendí a cocinar, ahora en casa cocino con mis cuchillos de MasterChef. Soy un ganador, gané mucho en esas dos semanas, es como haber ganado el premio mayor”, dijo Tony, quien salió de la competencia por un mal emplatado; sin embargo, estará en la final el próximo 17 de diciembre, aplaudiendo a sus compañeros desde el balcón.

Actualmente Tony se encuentra preparando el show que traerá en un par de semanas en Cancún, posteriormente va a Tabasco, Puebla, Tlaxcala y varias ciudades con su gira de Tony Balardi y con su espectáculo de Los Balardi al lado de su hijo Archie.

“Me está yendo de maravilla, yo no paro, voy a parar cuando me muera, mientras esté vivo y con salud así seguiré, ahorita tengo 21 años desde hace 46 y ahí me voy a quedar. Hay que sentirnos jóvenes con la experiencia de los años que vamos adquiriendo y no saben lo feliz que serán a pesar de lo que diga la gente, ese es mi consejo”, puntualizó el buen Tony.