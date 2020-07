Se forma la tormenta tropical Gonzalo en el Atlántico

Cancún.- La Depresión Tropical Siete en el océano Atlántico se ha convertido en la Tormenta Tropical Gonzalo y podría evolucionar a huracán este jueves.

De acuerdo con las proyecciones hechas por el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (Noaa, por sus siglas en inglés), Gonzalo podría cobrar fuerza entre el jueves y viernes como huracán y luego debilitarse y volver a ser tormenta el sábado.

Tropical Storm #Gonzalo Advisory 4: Gonzalo Continuing to Strengthen. Expected to Become a Hurricane By Thursday. https://t.co/VqHn0u1vgc