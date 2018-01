Emblemático 'Toro' Valenzuela está en ruinas

Ángel Villegas

CANCÚN, Q. Roo.- Si el legendario Fernando Valenzuela visitara el campo que alguna vez inauguró, se moriría de la tristeza al verlo descuidado, en el abandono total.

En las condiciones en las que está, con ese evidente deterioro, no corresponde al tamaño de la ciudad que representa Cancún como destino turístico, y menos enaltece el nombre que significa ‘El Toro’ para el béisbol mexicano.

“El apoyo del municipio no lo hay porque está de por medio la concesión de la cerveza y de ahí sacamos para el mantenimiento del campo, así ha sido desde hace poco más de diez años. Cinco años atrás, el ‘Toro’ estaba en deplorables condiciones. En la actualidad, el terreno de juego está bien porque un servidor y dos personas más que me apoyan mucho, lo trabajamos de jueves a sábado. Le dedicamos tres horas, de seis a nueve de la mañana, para mantenerlo bonito”, explica Arturo Herrera, responsable de la Liga Municipal de Béisbol de Primera Fuerza, a Novedades Quintana Roo.

En ese campo, han desfilado equipos con gran tradición cancunense (Turicun, Azulejos, Marlins y Taxistas, entre otros), incluso, a peloteros, quienes más tarde aparecieron en Liga Mexicana (Víctor Nava, Carlos Puerto, Carlos Sievers, Eliezer Ortiz y Luis Fernando Morales).

Herrera, asumió las riendas de la Liga Municipal de Béisbol, en 1982, hace casi 36 años, "cuando surgió como Primera Fuerza", destaca.

A la fecha, ya son 57 torneos los que ha celebrado, con el que está en marcha. “No es fácil, cuesta mucho mantener un campo de béisbol, y eso lo hacemos como Liga Municipal, hasta donde nos permiten nuestras posibilidades. Luego, no salimos (con las ganancias), pero estamos luchando porque hay gente que me echa la mano sin cobrar”, acepta el entrevistado.

Lo cierto, es que el inmueble luce paredes grafiteadas y cuarteaduras, láminas (techo) oxidadas, falta de mantenimiento (pintura) en tribunas, además de una fuerte pestilencia en dogouts.

“Próximamente, le vamos a cambiar todas las láminas (correrá por cuenta del gobierno estatal). La prensa me ha insistido mucho por dar a conocer el tema, pero no he querido hacerlo oficial, hasta que no se haga realidad. En cambio, la mano de obra, me cuesta a mí”, consigna.

“Antes de que el ‘Toro’ Valenzuela se llamara así, tenía el nombre de Augusto ‘Xut’ Velázquez. Era la placa que estaba en el estadio, pero al llegar Fernando, la quitaron y le colocan la de Valenzuela. A partir de ese momento, se llama así”, recuerda Ávila.