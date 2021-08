Trabajador con discapacidad exhibe a directivos del CRIQ en Chetumal

Moisés Ruiz Méndez, auxiliar ortopedista y protesista del Centro de Rehabilitación de Educación Especial (CRIQ), en Chetumal exhibe en sus redes sociales al director Jediael Matos Villanueva; y a la administradora, doctora Carla Edith Olvera; luego de que estos lo señalaran sin pruebas de usar las instalaciones para realizar trabajos extra.

A través de una publicación en su cuenta de Facebook, Ruiz Méndez respondió a las acusaciones de Matos Villanueva y Edith Olvera, quienes afirmaron que, aprovechando su puesto de auxiliar en el centro, fabrica plantillas y otros elementos ortopédicos y los vende fuera de las instalaciones para su propio provecho.

Sin embargo, el hombre de 42 años de edad aclaró que en los 21 años de experiencia trabajando en el CRIT, logró aprender lo necesario para montar su propio taller con el que completar para sus gastos, pues por su trabajo en el centro percibe 2 mil 400 pesos quincenales.

Ruiz Méndez expuso en su publicación que para laminar una pieza de prótesis se debe utilizar una maquinaria que vale alrededor de 68 mil pesos… pero como no cuenta con los recursos, él usa una aspiradora común. Para otros aspectos, emplea un motor de lavadora en lugar de un aparato que vale más de 200 mil pesos.

Moisés, quien también es una persona con discapacidad y utiliza una silla de ruedas, afirmó que a pesar de sus 21 años de experiencia, sigue como un trabajador de confianza en el CRIT, a pesar de que aspira a un puesto de base.

Esta es la publicación original de Moisés Ruiz Méndez en Facebook:

Buenos días amigos amigas me presento ante ustedes ,

Mi nombre es Moisés Ruiz Méndez .

Tengo 42años de edad .

Laboralmente me desempeño como Axuliar Ortesista y Protesista , con una antigüedad de 21 anos laborando en el CRIQ Chetumal como trabajador de confianza aún puesto que creo que por el echo de estar en una silla de ruedas no me permite a la posibilidad de aspirar a una base laboral .

Dentro de mis funciones está el hacer plantillas , adaptaciones a todo tipo de calzado, fabrico talabartería para los aparatos largos Ortopedicos , fabrico FERULAS , prótesis , Ortoprotesis que es una combinación de ambas cosas .

Actualmente percibo un sueldo de $2,400 dos mil cuatrocientos pesos quincenal

El motivo por el cual escribo y subo algunas fotos es derivado lo que explico a continuación ,

Durante los 21 años al servicio de gobierno y desempeñando este oficio pues lo e llegado a aprender tan bien que lo decidí a implementar de manera particular lo cual provocó reacciones negativas , de críticas , de especulación y acusaciones de parte de las autoridades del CRIQ como lo son Jediael Matos Villanueva y de la doctora Carla Edith Olvera los cuales especuaan y comentan que mis trabajos particulares yo los maquillo en el CRIQ pues eso da motivo a qué me vea en la necesidad de subir las siguientes fotos para que vean en dónde realmente maqulio mis trabajos que realizó y las herramientas que que e tenido que implementar para poder hacer mis trabajos antes ya mencionados .

Para laminar una prótesis se usa una máquina de vacío con un valor de $68,000 pesos , yo no tengo tal cantidad y implemente una aspiradora para poder hacer el vacío.

Para rebajar plantillas ,zocquet de las prótesis o todo tipo de plástico se usa una máquina que se conoce como traumann o fresadora con valor de 268,000