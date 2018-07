Javier Ortiz/SIPSE

BACALAR, Q. Roo.- Fidel Guillén Arjona, presidente de la Canacintra Chetumal, fue denunciado por despido injustificado y discriminación laboral, ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), por parte de una exempleada a quien presuntamente dejó sin trabajo por estar embarazada.

Ana Isabel Blanco Sánchez, laboró por espacio de seis meses en las oficinas de esa delegación, pero a los tres meses comenzó a recibir malos tratos por parte del presidente de esa Cámara, Fidel Guillén Arjona, porque solicitó su alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ya que se encontraba en estado de gravidez.

También te puede interesar: Trabajan más de 10 mil niñas y niños en zonas de riesgo

Explicó que después de tanto insistir, el representante de esa cámara la dio de alta por espacio de un mes en una de sus empresas, pero tras ese corto tiempo, al acudir a consulta, le dijeron que estaba dada de baja.

Fue tanta su insistencia porque le otorguen esta prestación en la Canacintra que optaron por despedirla sin ningún pago. Dijo que por espacio de varias semanas intentó hablar con Guillén Arjona para que le explicara la razón de su baja, pero de febrero a junio sólo en tres ocasiones acudió a su oficina el aludido y no la atendió.

Indicó que la notificación de su baja fue a través del tesorero de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Marcial Cervera, con quien le mandó decir que quedaba despedida, sin mediar una explicación.

A punto del llanto, la joven consideró que sólo solicitó lo que por derecho laboral le correspondía.

“Por insistir que me otorguen seguro social, me despidieron, aun así acudía a trabajar para hablar con el ingeniero Fidel Guillén, pero (él) no iba”

"Por insistir que me otorguen seguro social, me despidieron, aun así acudía a trabajar para hablar con el ingeniero Fidel Guillén, pero no iba y le marcaba pero no me recibía llamada. Un día me pidieron las llaves pero les dije que no porque iban a decir que abandoné mi trabajo, por lo que cambiaron las chapas y ya no pude ingresar", enfatizó.

El citatorio tiene por número 1-1105/2018, dirigido al susodicho, Fidel Guillén Arjona y/o representante legal de la fuente laboral, para que se presente este lunes para una junta de avenimiento o conciliatoria.

Dijo que a pesar de que el tesorero le advirtió que “vaya donde vaya no le iban a hacer caso porque son influyentes”, confió en las instituciones y espera que se aplique la justicia como corresponde.

Aunque se intentó, no fue posible localizar al presidente de la Canacintra Chetumal, Fidel Guillén Arjona para conocer su versión sobre esta denuncia.