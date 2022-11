Trabajadores de transporte del aeropuerto protestan por falta de pago

Trabajadores de la empresa de transporte del aeropuerto, Airport Cab, se manifestaron al exterior del encierro de la empresa por retrasos en sus pagos quincenales, así como segmentación de su sueldo, desde agosto pasado.

Sergio Romero, coordinador sindical de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), aseguró que está situación es la misma para alrededor de 120 trabajadores de la empresa, por lo que esté miércoles se intentó negociar con directivos de la misma para arreglar los pagos o que se proceda a indemnizar a los empleados, de acuerdo con la ley.

“Es la tercera vez que nos incumplen con el pago de las comisiones, el salario, y los vales de la última quincena, y obviamente los afectados tienen sus intereses, sus prioridades, e incluso deudas y la prioridad es que la gente que ya trabajó 15 días reciba todos sus beneficios según lo que establecen los contratos colectivos”, dijo.

Asimismo, los trabajadores manifestaron que mientras no se llegue a un arreglo no acudirían al aeropuerto a trabajar, lo que significa que al menos no se darían 120 ventas o traslados al día, tanto de llegada de turistas como de salida.

Lo que piden es que se firme una minuta donde se acuerden los tiempos fijos para pagar, para garantizar que esta situación no vuelva a pasar.

Cabe señalar que en la manifestación, tanto el representante de la Croc como los afectados resaltaron que esto se ha dado desde el cambio de administración en la empresa, hace tres meses.

Trabajadores revelan afectaciones

Uno de los afectados, quien se identificó como Salvador Estrada, reclamó que desde agosto no les pagan de contado su quincena de seis mil pesos, sino que lo dividen en dos o tres pagos, bajo el pretexto de descuentos del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Igualmente, Manolo Martínez, señaló que desde agosto dejaron de depositar lo correspondiente para los créditos de Infonavit, lo que ha generado llamadas de atención a quienes tienen este compromiso e incluso, el dos de noviembre los dieron de baja del seguro social.