Trabajadores de la Comuna, obligados a firmar su baja

Rodrigo Osorio/SIPSE

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- Empleados del Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto denunciaron que fueron amenazados para que firmen su oficio de baja, condicionándolos con el pago de la quincena correspondiente al 15 de octubre.

Dorca Margarita Zapata Palomo, personal de confianza, adscrita al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del municipio, manifestó que empezaron a llegar oficios de baja a diversos trabajadores de la Comuna carrilloportense, y además fueron amenazados que si no firmaban el oficio, no se les pagaría la quincena trabajada.

“El día jueves me entregaron un oficio dirigido a Melchor Gómez Rivera, secretario de Hacienda Municipal, y me dijo la señora Silvia Piña (que en realidad nadie sabe su función allí porque no se presenta y siempre está al lado del oficial mayor) que es una notificación de mi baja, y si no firmaba no me pagaban la quincena trabajada que corresponde al 15 de este mes”, comentó.

Mencionó que la ola de despidos por parte del Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto se debe a que el presidente municipal, José Esquivel Vargas, desde el primer día empezó a acomodar a su gente para ocupar los puestos de las personas que serán dadas de baja.

“Desde el primer día que inició como presidente municipal fue metiendo gente en las áreas y por lógica el área iba a rebosar de personal, por eso dice que habían hasta 16 personas en una pequeña oficina. Es su manera de justificarse ante el pueblo por los despidos que está haciendo, todos los empleados que está dando de baja somos personas que trabajábamos y estábamos activos en nuestras áreas”, declaró.

José Esquivel Vargas, presidente municipal de Felipe Carrillo Puerto, señaló que el municipio necesita gente efectiva trabajando en el Ayuntamiento para dar resultados que la gente exige.

“Tenemos trabajadores que fueron candidatos a regidores que nunca pidieron licencia, por ejemplo, totalmente contra la Ley. Hoy tengo al secretario particular, al secretario privado, al chofer, al guarura, a toda la gente de la ex presidenta en diferentes direcciones del Ayuntamiento. A la ex tesorera la tenemos en contraloría”, afirmó.

De acuerdo con información proporcionada por personal del Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, algunas de las personas afectadas son Vanessa Jared Ek Sáenz, Dorca Margarita Zapata Palomo, Nadia Karenina Be Cruz, Ruth Arely Maldonado Chuc, Miriam del Rocío Balam Poot, Deisi Jazmín Puc Uicab y Dianela Rubí May Esquivel.

Hasta el mes de marzo del 2018, el Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto tenía un lado de 16 millones de pesos, correspondientes a 42 ex trabajadores de la administración del ex presidente Valfred Cetz Cen.