Trabajadores del ISSSTE Cancún se amparan contra represalias por negarse a entrar en áreas Covid-19

Los trabajadores de la clínica-hospital del Issste en Cancún tramitaron amparos para evitar cualquier responsabilidad ante la negativa de laborar en el área triage de COVID-19 sin el equipo de protección adecuado.

Juan Manuel Magaña Virgen, secretario general adjunto de la sección 28 del Sindicato de los Trabajadores del Issste, explicó que se otorgaron 30 recursos a favor de los colaboradores, quienes no han recibido los insumos necesarios por parte de la dirección general del nosocomio, a cargo del doctor Arturo Mora Ochoa.

Trabajadores se oponen a la reconversión de la clínica del ISSSTE en Cancún en hospital COVID

El entrevistado señaló que otros 30 trabajadores se encuentran en el proceso para obtener este recurso, quienes también han pugnado para detener la reconversión del nosocomio en Hospital COVID, ya que consideran que no se cuenta con los insumos ni la infraestructura adecuada.

Asimismo, indicó que independientemente de los amparos, también se han interpuesto más de 10 quejas en contra del actual director y de la administradora Erika Sánchez Calzada, por despidos injustificados y supuestos actos de acoso contra los empleados.

Además de estas denuncias en el estado de Quintana Roo, Mora Ochoa fue señalado a nivel nacional por actos de corrupción realizados cuando ocupaba el cargo de director del Hospital Regional de Veracruz.

“En 2008 fue acusado de participar en una red de prostitución infantil (...) además de corrupción y lamentablemente no le dieron seguimiento a la investigación por ‘influyentismo’. En el gobierno de Javier Duarte estuvo involucrado en la administración de agua que le inyectaron a los niños con cáncer ”, expuso Sandra Aguilera, reportera de Larsa Comunicaciones, durante la conferencia mañanera del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Ante esta acusación, el médico señaló que se realizarán las investigaciones correspondientes por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).