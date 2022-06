Trabajadores protestan en hotel de Tulum; exigen mejoras laborales

Trabajadores del hotel Aloft, de Tulum, protestaron este viernes para exigir el pago de propinas que alegan les han sido retenidas por los jefes de dicho centro de hospedaje; además hicieron otras demandas de cumplimientos de sus derechos laborales.

En la manifestación intervino la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) para buscar que los empleados tengan una respuesta conforme a la ley.

El paro de labores, con banderas rojinegras, comenzó alrededor de las 9 horas en el centro de Tulum. En el lugar los trabajadores señalaron que:

“Esta manifestación es pacífica, la empresa Aloft tiene que salir a dar la cara, a entablar un diálogo con los trabajadores, a resolver sus demandas que son legítimas, que no se estén quedando con un porcentaje de las propinas que son de los trabajadores, a resolver el pago de las horas extras que los trabajadores se quedan y no se las pagan (...) qué paguen los eventos, ya lo trabajaron los trabajadores, ya los pagaron, no sean sinverguenzas, paguenle a los trabajadores”, dijo uno de los delegados.