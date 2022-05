Trabajaré de manera coordinada con el presidente de la República: Dr. Pech

Con contacto directo con los habitantes de Playa del Carmen, el candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a gobernador de Quintana Roo, José Luis Pech Várguez, concluyó sus actividades de campaña en el municipio de Solidaridad, donde refrendo su compromiso de establecer un gobierno decente, atacar los problemas que más lastiman a los quintanarroenses y de esa forma rescatar el paraíso, para lo cual, aseguró, trabajará de manera coordinada con el presidente de la República, con quien tiene una relación de afecto, cariño y respeto mutuo.

Acompañado por los candidatos a diputados de los Distritos IX y X, Daniela Montalvo y Sixto Cuevas, respectivamente, el Dr. Pech recorrió por la mañana dos tianguis, el de los Productores y el Xamán-Ha, en la popular colonia Villas del Sol, en Playa del Carmen, y por la tarde estuvo en dos cruceros repartiendo volantes con sus principales propuestas de gobierno, en donde de nueva cuenta tuvo muestras de afecto y apoyo a su candidatura de parte de muchos ciudadanos que incluso se acercaban para escucharlo y tomarse fotos, señaló el comunicado.

El candidato del partido naranja a la gubernatura de Quintana Roo también refrendó los compromisos que hizo con los playenses, como son el atender los problemas viales que le ha generado el crecimiento acelerado que registra la ciudad, por lo que modernizará el acceso vial norte mediante la construcción de nuevos puentes elevados, para que de esa forma se libere el enorme flujo vehicular que se registra y que se prevé que aumentará, dado el éxito turístico de la Riviera Maya.

También refirió el Dr. Pech que atenderá otros problemas urbanos que padece Playa del Carmen, como es el caso de la falta de reserva territorial, lo cual ha generado asentamientos irregulares; asuntos que pretende enfrentar con el respaldo del presidente de la República, a fin de establecer programas de regularización de predios y generar las reservas de tierra necesarias para el crecimiento futuro de la ciudad, debido a que el gobierno federal cuenta con áreas suficientes para ayudar en esta tarea a todo Quintana Roo y no solo al municipio de Solidaridad.

Puntualizó que su gobierno podrá contar con el apoyo del actual gobierno federal debido a que su relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador es buena, pues, destacó, "en los últimos años lo he acompañado en su lucha por transformar al país y siempre le agradeceré su confianza y las palabras con las que se ha referido a mí. El afecto, cariño y respeto es mutuo y las ganas por sacar adelante a Quintana Roo y a México también".

Por ello, agregó el Dr. Pech, "como gobernador voy a mantener el compromiso de trabajar de forma coordinada y en conjunto con el presidente, como lo he hecho en los últimos años, aunque ya no participe en Morena, porque, como lo he dicho antes, ese partido se vendió al 'Niño verde' y se echó a perder en Quintana Roo, yo seguiré con la convicción de gobernar con decencia bajo los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo".