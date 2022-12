Tráfico en el bulevar Colosio triplica el tiempo de traslado a universidades

El ciclo escolar para las escuelas de nivel superior en el bulevar Colosio terminó con demoras mayores a causa de las obras en dicho camino, al punto que hasta se triplicó el tiempo de traslado.

Julián Aguilar Estrada, rector de la Universidad Tecnológica (UT) de Cancún, declaró que para el término de clases de este lunes, la mayoría de los tres mil 397 alumnos inscritos del plantel atravesó demoras cada vez mayores con el avance de las obras, pues a inicio de éstas, en agosto, se reportaron demoras de aproximadamente 15 minutos, pero para este mes llegaron a los 45 minutos.

Cabe señalar que estas demoras afectaron también a las universidades La Salle y Anáhuac, que están a un costado del bulevar, cerca del Aeropuerto Internacional de Cancún; así como a escuelas sobre las rutas alternas, aunque en estos casos las demoras fueron menores, debido a que también tienen la avenida Huayacán como camino de entrada y salida de tráfico.

Los cambios en la vía suelen generar nuevos retrasos, pero a pesar de esto, debido al modelo educativo de ésta y las otras universidades, sería complicado el adoptar la modalidad de clases virtuales para el próximo ciclo escolar.

Asimismo, Aguilar Estrada destacó que del total de alumnos, alrededor del 90% utiliza el transporte público, aunque este último se ha mostrado eficiente desde inicio de los trabajos, y también mencionó que se ha propuesto que los alumnos y los trabajadores universitarios se ayuden entre sí para llegar al plantel.

Como parte de las medidas de apoyo a los alumnos de la UT, este miércoles se confirmó la generación de aproximadamente 30 becas para jóvenes inscritos y de nuevo ingreso, para que reciban descuentos de más del 30%, lo que significa una reducción en los precios de la colegiatura hasta los mil 800 pesos.

Esto debido a que durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, se lograron juntar 7.2 toneladas de PET, aunque la cantidad de becas que se otorguen dependerá también del nivel de estudios de los beneficiados, porque los costos de licenciaturas e ingenierías varían.

“El objetivo es apadrinar a los estudiantes para que terminen sus carreras y hacer conciencia para que los ciudadanos vean que es importante no solamente recoger un PET, sino el no tirarlo, y también el no utilizarlo”, comentó el rector Aguilar Estrada.