Actas de nacimiento de Cancún no son válidas fuera de Q. Roo

Claudia Olavarría/ SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Las actas de nacimiento color sepia que expiden los registros civiles en Benito Juárez no son válidas fuera de Quintana Roo en instituciones y universidades como la Autónoma de Yucatán (UADY) en la licenciatura de Leyes.

“No le aceptaron a mi hijo el acta que tramité para su reinscripción este año, porque dijeron que la de color verde es la válida en todo el país, y cuando trató de obtenerla vía electrónica no lo pudo hacer, porque le dijeron que no estaban sus datos en el sistema, y en las oficinas de aquí (Oficialía 01) me dijeron que son válidas y que ya habían mandado una circular a las universidades del estado, pero tuvieron que pedir a Chetumal autorización para subir los datos y que él la obtenga vía internet en Mérida”, señaló Carlos Hernández Cruz, padre de familia.

También te puede interesar: Instalan malla ciclónica en el Hospital General de Cancún

El gobierno federal emitió un comunicado en el que el documento oficial “acta de nacimiento” será unificada paulatinamente, y que las actas en color rojo sepia seguirían emitiéndose hasta terminar el stock en el estado correspondiente, en el caso de Quintana Roo, la Dirección General del Registro Civil ya no tiene ese tipo de actas, por lo que los municipios en la compra del papel en marzo próximo permitirá la expedición en ese color.

La única forma en la que un acta de nacimiento puede no ser aceptada es que este alterada o dañada, mientras tanto la vigencia es permanente.

“Mensualmente compramos de seis a ocho mil actas y las nuevas las tendremos a mediados de marzo próximo, el promedio de inversión es de 200 a 250 mil pesos, las actas de nacimiento son válidas cual sea su color en todo el país, posiblemente por desconocimiento fue requerida el acta de color verde” señaló Martín Lenin Maldonado Evangelista, director del Registro Civil en Benito Juárez.

En Quintana Roo las actas de nacimiento de que no tiene problema para obtenerse vía internet dentro o fuera del estado son las del municipio Othón P. Blanco, el resto presenta alguna problemática, como es el caso de Benito Juárez.