Dan 10 años más a la concesión de transporte público

CANCÚN, Q. Roo.- Con cuatro votos en contra, entre ellos el presidente municipal de Benito Juárez, y 12 a favor, el Cabildo renovó la concesión de transporte público urbano de Cancún por 10 años. Remberto Estrada Barba pedirá al Congreso revoque dicha sesión para exigir a los empresarios que dignificaran el servicio.

Entre discusiones, Estrada Barba señaló que había tiempo suficiente (enero del 2019) para decidir el futuro de un servicio que actualmente presenta carencias para la ciudadanía.

Antes de someter el acuerdo en votación para renovar las concesiones a las empresas de transporte urbano, Maya Caribe, Autocar, Turicun y Sociedad Cooperativa de Transporte del Ejido Alfredo V. Bonfil, el regidor Noel Pinacho Santos, que preside la Comisión de Desarrollo Urbano y Transporte, pidió al Cabildo analizar su decisión porque desde 1998 que les dieron la concesión presentaron anomalías que aún continúan como unidades en mal estado, sin aire acondicionado y sin posibilidad para transportar a las personas con discapacidad, además de una actualización de rutas porque este servicio no evoluciona con el crecimiento de la ciudad.

Pinacho Santos le pidió a la regidora, Erika Guadalupe Castillo Acosta, quien preside la Comisión de Desarrollo Social y Organización Comunitaria, se abstuviera de votar por el posible conflicto de intereses porque su papá, Eric Castillo Alonso, ex secretario del Sindicato de Taxistas “Andres Quintana Roo” y sus tíos son socios de la empresa Maya Caribe.

Ante esta propuesta, la regidora tomó el micrófono y señaló: “¡Desconozco si mis tíos son socios de Maya Caribe y mi papá ya no es secretario del sindicato, así que no veo por qué no desean que vote! Algunos regidores comenzaron a reírse y el mismo público, hasta que el secretario del Ayuntamiento, Guillermo Brahms González, dijo: ¡Orden, por favor, continuemos en orden!

El regidor Antonio Meckler Aguilera, de la Comisión de Salud y Asistencia Social, resaltó que no podían basarse en especulaciones y la regidora tenía el derecho de votar.

La síndico Mirna Karina Martínez Jara, de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta, argumentó que en el artículo 153 del Reglamento Interno del Ayuntamiento de Benito Juárez dice que en caso de posible conflicto de intereses, los regidores deben abstenerse del voto, sin embargo votaron para que la concejal Erika Castillo emitiera su voto.

La síndico levantó una acta de hechos en donde señalaría los artículos al reglamento interno que no se respetaron.

Después de la sesión de Cabildo, en entrevista, el edil Remberto Estrada resaltó que pese a que termine su administración municipal en un mes, pugnará para que estas concesiones se retiren del municipio de Benito Juárez porque los regidores no tomaron una decisión basada en el estudio técnico de la Dirección General de Transporte y Vialidad ni se llamó al Consejo de Transporte Público integrado por diversas comisiones y direcciones del Ayuntamiento.

“Esta decisión la llevará a la XV legislatura para que los diputados analicen esta pronta decisión del Cabildo y revoquen la concesión del transporte público”, acotó.