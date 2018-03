Stephani Blanco/SIPSE

CANCÚN, Quintana Roo.- A partir de mañana, se implementarán paraderos provisionales afuera de las playas públicas más concurridas para que los bañistas puedan tener un transporte público sin tener que esperar mucho tiempo, ya que es un problema cada temporada vacacional.

Esto será permitido hasta el domingo, días con más afluencia de visitantes, y serán 20 camiones distribuidos en arenales, como El Mirador, Delfines, Ballenas y Tortugas, adelantó Francisco Amaro Betancourt, director de Transporte municipal.

“Lo que detectamos es que los camiones pasan llenos en las horas pico ante la llegada de turistas y la salida de trabajadores, lo que ocasiona un caos, y los bañistas esperan un tiempo prolongado para tomar un camión”, explicó.

Los 20 camiones serán divididos en tres etapas de la zona y no afectaría las rutas, además de que no pretenden aumentar las unidades para no crear un caos vial, pues ya es una zona conflictiva.

El programa incluirá a los taxistas, para los turistas que requieran el servicio.

Son trabajos coordinados con la Policía Turística y sólo aplicarán para los días en los que esperan más visitantes (jueves a domingo), sin quedar de forma permanente y es sólo una atención a los turistas que llegan para pasar los días de asueto.

Hay un operativo constante durante las vacaciones y en el centro no hay una mayor demanda, ya que no hay escuelas, lo que permite que el flujo de automóviles sea normal, explicó Rodrigo Alcázar Urrutia, encargado de la dependencia municipal.

Sobre el descontrol en la zona hotelera, la Dirección General de Transporte y Vialidad (DGTV) informó que desconocía de la situación, y que en breve iniciarían operativos en el bulevar para infraccionar y sancionar a los concesionarios que violen el Reglamento de Tránsito.