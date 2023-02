Tras 7 meses y un detenido, Fernanda Cayetana continúa desaparecida

Luego de más de siete meses de la desaparición de Fernanda Cayetana, la Fiscalía General del Estado (FGE) continúa con las investigaciones para dar con el paradero de la menor.

Cabe recordar que en noviembre del año pasado capturaron al principal sospechoso de su desaparición, pero hasta ahora no se ha localizado a la menor de 14 años.

Por su parte, el fiscal general, Oscar Montes de Oca, mencionó que Marcos "N", principal sospechoso de la desaparición de la adolescente fue imputado por el caso, pero las investigaciones continúan ya que no hay pistas de donde podría encontrarse la pequeña.

A pesar del tiempo sin tener respuestas, la madre de Fernanda, Deysi "N", no pierde la esperanza de localizar a su hija. También ha mencionado que las autoridades ministeriales no han avanzado en las investigaciones o al menos no le informan cómo van los avances.

#Cancún │ La Fiscalía General del Estado ofrece un millón de pesos por Marcos Antonio Cauich Adrián, principal sospechoso de desaparición de la niña Fernanda Cayetana, quien fue vista por última vez el pasado 21 de julio en la zona continental de Isla Mujeres. pic.twitter.com/mrMq37kr5q — De Peso (@DePeso_) August 8, 2022

Hasta el momento, la Fiscalía se mantiene hermética por el sigilo de la investigación, ya que el juicio de Marcos aún está en proceso y no se ha determinado su participación en la desaparición de Fernanda Cayetana.

#ProtocoloAlbaQRoo Solicitamos su colaboración para localizar a Fernanda Cayetana Canul Blanco, vista por última vez el 21 de julio de 2022, en la Zona Continental de Isla Mujeres, Quintana Roo. Si tiene información sobre su paradero favor de comunicarse al 998 8817150 ext. 2130. pic.twitter.com/K9WitvNrE2 — Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (@FGEQuintanaRoo) July 22, 2022

(Con información de De Peso Quintana Roo)