Tras pleito con Danna Paola, Gibrán aprovechará su “mala fama”

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Luego de volverse tendencia en redes sociales tras insultar a Danna Paola, Gibrán Gutiérrez acepta su error, pide perdón y sigue su camino, en entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo asegura que ahora que está en el ojo del huracán nada lo va a detener para lanzar su primer sencillo y ganar más fama, a pesar de que haya sido por su mala actitud.

“La Academia acaba para mí pero la carrera apenas va empezando, me siento contento con la oportunidad que se me dio de estar en un escenario así, con grandes profesores, en un proyecto como este, dos intensos meses de aprendizaje, una gran experiencia y ahora a poner en práctica todo eso”, dijo.

“Estoy contento y satisfecho con mi salida, de lo que pasó se sigue hablando, reitero que estoy apenado, ofrezco disculpas, pero no hay fama mala que no se pueda convertir en buena. No me sirve de nada llorar, ya ofrecí disculpas y eso no me va a detener”, detalló Gibrán, quien asegura que trabajará duro en las redes sociales y luego lanzar su primer sencillo.

“Pretendo estar activo en redes sociales, empezar a potencializarlas y comenzaré a grabar mi primer sencillo que espero salga a finales de enero, es un tema que yo escribí, se llama ‘Pegado’, es de corte urbano y pronto estaré anunciándolo. Ahora tengo el apoyo de Azteca, lo que yo haga aparte es por mi cuenta y este sencillo así será, será mi primer logro en mi carrera”, agregó.

Gibrán, decidido a echar mano del escándalo

El pleito en el que se enfrascó con Danna Paola generó tal polémica que ahora se habla más de él que antes, eso lo aprovechará como publicidad, dijo.

“Ese escándalo quedará marcado en mi carrera y no está mal, no digo que esté bien, pero no cualquiera de los expulsados sale con ese boom y hay que aprovecharlo, no dejar que el huracán me atore, más bien aprenderé a domarlo y usarlo a mi favor”, declaró.

