Una más del Tren Maya: exponen destrucción de cueva en el tramo 5

La ambientalista que se ha encargado de difundir las irregularidades con las que se construye el Tren Maya, documentó en video que la cueva que se encuentra en el tramo cinco, ya fue destruida por los trabajadores a cargo del proyecto.

A través de Twitter, la usuaria identificada como @cris_n0 compartió una serie de metrajes en los que muestra como la cueva “Dios Bendiga esta Cueva”, está siendo manipulada por los ingenieros, pues en varios puntos de la zona subterránea se pueden apreciar hojas de papel con números y lugares acordonados.

Mientras camina para mostrar la destrucción de la cueva, la activista expone que a pesar de que los encargados saben que es imposible que el Tren Maya avance por ese tramo,continúan destruyendo la zona porque así lo dicta el contrato que tienen y les pagan por ello.

En las imágenes, la mujer se da cuenta que ya rompieron varias estalagmitas que seguramente tardaron miles de años en crecer.

La ambientalista expresó que no puede creer que el proyecto de Andrés Manuel López Obrador quiera acabar con el agua potable de la Península de Yucatán.

“Hemos intentado dialogar. Hoy ya la indignación NOS REBASA. No puede ser que @TrenMayaMX @[email protected] @TabascoJavier quieran acabar con el agua 💧 potable de la Península de Yucatán. #VamosACaminar el #Tramo5 y que no te lo cuente nadie, velo tú [email protected]”, se lee en uno de los tuits de la publicación”.

Al salir de “Dios Bendiga esta Cueva”, la activista mostró que la construcción del tramo cinco, continúa, pues se alcanza a apreciar varios volquetes con tierra y maquinarias.

Finalmente la ambientalista recordó y “mandó saludos” a Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente López Obrador, por su indiferencia ante la devastación.

“Saludos a quien tuvo el atrevimiento de decirme ‘si no cuidamos el planeta nos vamos a morir’”, puntualizó.

Recordemos que el pasado 28 de septiembre, Cris_N0 en busca de que algún funcionario escuchara sus peticiones (parar la devastación que provoca el Tren Maya) esperó pacientemente afuera de la Conferencia Mundial sobre Desarrollo Sostenible y Cultura, organizada por el Gobierno de México en coordinación con la UNESCO, ahí se encontró con la “primera dama”, a quien el expuso su preocupación”

“Estamos constatando lo que está pasando con el Tren Maya, están perforando las cuevas, destruyendo la selva. Estamos yendo cada semana al terreno, nos preocupa muchísimo porque lo que estamos viendo con nuestros propios ojos no coincide con lo que el proyecto nos dice que va a pasar”, dijo Cris N0, a la esposa de López Obrador, en ese entonces.

Cuando por fin, Gutiérrez Müller le responde a la mujer, ella le dice que documente todo, y critica que desde que existen los celulares “ya todos son reporteros”.

“Todo lo que veas, repórtalo… Si no cuidamos el planeta nos vamos a morir”, respondió la escritora.

Today we communicated our deep concern about @TrenMayaMX at the #Mondiacult2022, @UNESCO World Conference on Sustainable Development and Culture, to Drs. @BeatrizGMuller & @Claudiashein hosting the event. The project is endangering our water and the Mayan rainforest #soscenotes pic.twitter.com/5AYN7T6Ib9