Vida y Esperanza: la comunidad que desaparecerá por el Tren Maya

Habitantes de la comunidad de Vida y Esperanza, a 16 kilómetros al norte de Playa del Carmen, se encuentran en incertidumbre por falta de información, luego de que la localidad fuera mencionada en el proyecto del Tren Maya para una demolición.

Mientras, el gobierno federal da celeridad al proyecto pese a que hay una suspensión definitiva que lo obliga a suspender las obras; olvidándose de aclarar a los habitantes de dicha comunidad cuál será su destino, pues dentro del proyecto, la vía del ferrocarril los fragmentará, según testimonios recabados en el lugar.

Vida y Esperanza se encuentra dentro de la zona de producción denominada Selva Maroma, demarcación conformada por diversos ranchos ubicados a la altura de Punta Maroma. Con la emisión de una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para el Tramo 5 norte del Tren Maya, el lugar salió por primera vez a relucir porque el documento técnico informó sobre el desmantelamiento y demolición de inmuebles de dicha comunidad.

Para doña Antonia Rodríguez Castro, fundadora de Vida y Esperanza, la situación les tomó por sorpresa, sobre todo porque hace dos semanas se enteraron que el ferrocarril va a pasar entre la comunidad.

Fueron elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) que llegaron al poblado para iniciar los preparativos de la obra, quienes les dieron a conocer las intenciones del gobierno federal, relató.