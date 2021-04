Tren Maya triturará mil 200 árboles en Quintana Roo

Alrededor de mil 200 árboles que se encuentran en puntos donde pasará el Tren Maya serán triturados, de un aproximado de 20 mil que tienen que retirar, debido a que no son nativos o se encuentran en malas condiciones.

Lo anterior lo dio a conocer, Rafael Torres Reynoso, presidente de la Asociación Mexicana de Arboricultura, quien comentó que apoyan en los trabajos al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para trasplantar los árboles a diversos puntos del norte de Quintana Roo.